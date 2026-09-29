Día Mundial del Folklore

Alameda con Portugal, UC.



Sábado 3 de octubre – 10:00 horas.

Gratis.

Luego que la organización informara a fines de agosto la suspensión del evento por razones climáticas, el Festival del Día Mundial del Folklore anunció su nueva fecha para el sábado 3 de octubre, convocando a más de 2.000 artistas y representantes de agrupaciones folklóricas provenientes de distintas regiones del país y comunidades culturales residentes en Chile.

La jornada, organizada por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile, cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Santiago y se desarrollará de manera gratuita, en el marco de la víspera del 4 de octubre, fecha del natalicio de Violeta Parra y del Día de la Música chilena.

Durante la jornada se presentarán agrupaciones y conjuntos folklóricos provenientes de distintas regiones de Chile, junto a comunidades culturales de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, País Vasco y Rusia, mostrando la diversidad de expresiones que hoy forman parte del paisaje cultural del país.

Entre los elencos invitados destacan el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA), el Ballet Folklórico Antumapu y Los Santiaguinos, además de decenas de agrupaciones que serán parte de la programación artística.

“Esta nueva fecha nos permite encontrarnos en un momento especialmente significativo para la cultura chilena. En la víspera del natalicio de Violeta Parra queremos celebrar justamente aquello que ella ayudó a rescatar, investigar y transmitir: un folklore vivo, diverso y en permanente movimiento. Además, coincide con el reestreno de nuestra obra Violeta del Alma (premio Altazor 2010) que presentamos el 22 de septiembre en el Teatro de Carabineros”, señala Óscar Ramírez, director Artístico del Ballet Folklórico Antumapu y organizador del encuentro.

Sobre el Día Mundial del Folklore

En 1960 la UNESCO declaró el 22 de agosto, como el día Mundial del Folklore con el fin de poner en valor estas manifestaciones culturales. A partir del 2011 el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile comenzó a organizar en Santiago una celebración que convocaba a agrupaciones de distintas localidades del país. A 15 años de esa primera celebración, este festival sigue reuniendo a miles de artistas que desfilan por la Alameda compartiendo música, arte y danza.