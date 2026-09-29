Festival de cine universitario de la Universidad de Chile

Auditorio Carmen Bueno-Jorge Müller, Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI), U. de Chile, Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa.



Hasta el sábado 3 de octubre.

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El 28 de septiembre comenzó la cuarta edición de Festival de Cine de la Universidad de Chile (FECIUCH), único festival del país autogestionado por y para estudiantes que, en esta oportunidad, ha recibido obras de 19 escuelas de cine y audiovisual a lo largo del país. Cabe destacar que, mediante un acuerdo con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se contará con la presencia del destacado productor y director mexicano Roberto Fiesco, académico y egresado de dicha casa de estudios.

En esta ocasión, el certamen recibió 110 postulaciones de 19 Escuelas de cine y audiovisual del país, afianzándose como un certamen de alto alcance y único en su tipo a nivel nacional. Gracias a esta consolidación, se dio el paso para construir una alianza con la Escuela de Cine de la universidad pública más importante de México.

Las categorías a reconocer en esta cuarta versión del evento, se dividen en: Mejor Cortometraje; Mejor Micrometraje; Premio del Público al Mejor Cortometraje/Micrometraje por muestra; Mención Especial Jurado ENAC al Mejor Cortometraje/Micrometraje; Premio RUCA al Mejor Cortometraje/Micrometraje; y Premio Especial Punto Ciego-Atisbo Films.

Ale Ortega, vocera del Festival e integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, valoró el sentido de la actividad: “Para nosotres, FECIUCH es una forma de encontrarnos a través del cine y de reconocer todo lo que se está creando desde las escuelas y espacios de formación. Esta cuarta edición nos tiene especialmente contentos porque hemos crecido mucho, no solo en la cantidad y diversidad de obras que recibimos, sino también en las redes que hemos construido con otras escuelas e instituciones. Queremos que el festival siga siendo un espacio abierto, donde podamos compartir lo que hacemos, conocer otras experiencias y construir comunidad en torno al cine universitario”, manifestó.

En la misma línea, la profesora y directora de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, Pachi Bustos, comentó la parrilla de actividades y su rol como asesora de esta cuarta versión: “Nos pone muy felices esta nueva edición de FECIUCH, que ha sido gestionada con mucho cariño y dedicación por el equipo organizador. El festival ha ido creciendo y fortaleciendo sus alianzas. El taller Alicia Vega, la charla de Cero en Conducta y las muestras del Festival Proceso de Error y de la Red Universitaria de Cine y Audiovisual de Chile (RUCA) son prueba de ello”. Bustos también se refirió a esta instancia como un momento clave para la construcción del tejido de la industria: “Es un festival que busca, sobre todo, convertirse en un espacio de encuentro y conversación entre jóvenes cineastas, que esperamos contribuya a la creación de nuevas redes y a compartir cortometrajes que muchas veces no encuentran espacios de exhibición en otros festivales”.

México invitado

Con miras a la internacionalización del festival, se sumó a esta versión la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Autónoma de México, a través del galardonado cineasta Roberto Fiesco, quien es académico y egresado de la ENAC.

Fiesco es una figura relevante en el cine contemporáneo de su país, destacando tanto en la dirección como en la producción independiente con un fuerte compromiso hacia las diversidades sexuales y los derechos humanos.

Como director, su ópera prima documental Quebranto (2013) obtuvo numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo el prestigioso Premio Ariel a Mejor Largometraje Documental, el Premio Maguey en el Festival de Guadalajara y el Premio Sebastiane Latino en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mientras que su cortometraje Trémulo (2015) le otorgó un nuevo Ariel.

Asimismo, su rol como productor ha impulsado hitos del cine disidente, donde destaca su estrecha colaboración con Julián Hernández en largometrajes como Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor (2003) y Rabioso sol, rabioso cielo (2009), ambas producciones ganadoras del prestigioso Teddy Award en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ratificando su estatus como un pilar clave en la proyección internacional del cine mexicano moderno.

“Me entusiasma mucho participar en esta edición de FECIUCH y hacerlo en representación de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, que este año forma parte del Festival como escuela invitada. Considero especialmente valioso que existan espacios universitarios que propicien el encuentro entre estudiantes, docentes y profesionales del cine, y que permitan compartir experiencias más allá de nuestras propias instituciones. Poder conversar sobre producción cinematográfica con la comunidad de la Universidad de Chile representa una oportunidad para intercambiar aprendizajes, conocer otras formas de pensar y hacer cine, y fortalecer los vínculos entre nuestras escuelas y sus nuevas generaciones de realizadoras y realizadores”, indicó el realizador.