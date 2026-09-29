Productora chilena Javiera Balmaceda participa en encuentro Iberseries & Platino Industria en Madrid

Javiera Balmaceda es uno de los grandes nombres de la producción audiovisual en español desde Amazon MGM Studios, contagia su pasión por las historias latinoamericanas con una sonrisa y una calma inaudita para alguien de su posición y responsabilidad y no tiene problema en hablar de toda su brillante familia, que incluye a su hermano Pedro Pascal.

Llegó a Madrid el domingo para participar este martes en el encuentro Iberseries & Platino Industria y ya ha tenido tiempo para ir a un concierto de Shakira, espectáculo que recomienda con el mismo entusiasmo con el que habla de su trabajo, que tiene su origen en que desde pequeñita era “fanática del cine y de la tele”.

“Pero adicta”, reconoce en una charla con EFE tras intervenir en Iberseries para hablar sobre ‘Historias locales con impacto global’, como responsable de Originales Internacionales de Amazon para Latinoamérica, Canadá y Australia.

También le ayuda en su labor y en su visión del mundo audiovisual una vida poco común. Nació en Chile pero cuando era muy pequeña sus padres se exiliaron en Dinamarca huyendo de la dictadura de Pinochet. Y de ahí saltaron a Estados Unidos. Ella ahora está radicada en Miami y está casada con un argentino, apunta como un dato más de su rica biografía.

“Yo creo que todo eso me ayuda muchísimo”, reconoce sobre su amplia visión del audiovisual latinoamericano, aunque precisa que más que latinoamericano es de cada país, porque aunque existe el español como idioma común -“hasta cierto punto”, matiza con una sonrisa-, las diferencias son evidentes.

“Mi propósito no es llegar a toda la audiencia latinoamericana, mi propósito es llegar a la audiencia chilena, argentina, colombiana, mexicana…”, explica la productora, que cree que ahora hay una enorme oportunidad para las producciones latinas porque los espectadores más jóvenes están cambiando.

Hay, señala, “una apertura a escuchar otros acentos, a conocer otra cotidianeidad”. “Creo que hay más paciencia, hay más conocimiento y yo creo que eso ha sido por internet y YouTube, que han ayudado a que mis hijos, que viven en Miami, sigan a youtubers de Irlanda, de Inglaterra, de España, de Argentina. No rechazan nada”, reflexiona.

Y pone el ejemplo de la serie ‘El juicio’, protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez y el español Pedro Alonso, que se estrenó hace apenas dos semanas y que está teniendo mucho éxito. “Ha sido muy interesante porque se plantea qué haría un padre por el amor por su hijo”, algo que es universal, en opinión de Balmaceda.

Pero más allá de buscar lo universal en lo local, para la productora que ha trabajado en proyectos como la película ‘Argentina, 1985’ o la serie ‘Maradona, sueño bendito’, lo primero que hay que tener en cuenta es que “la audiencia es inteligente”.

De ahí la importancia de la calidad. “Yo creo que tienes que contar una buena historia”, con un punto de vista claro, que tenga actores increíbles, buena dirección, un valor añadido de producción. Son todos esos elementos los que hacen “que uno quiera sentarse y pasar esas horas” delante de la pantalla.

Pero reconoce la feroz competencia y la infinita oferta para los espectadores, lo que ofrece más oportunidades para contar historias pero a la vez genera más competencia, así que ella solo puede optar por “mejorar el juego”.

Y es consciente de que no hay sitio para todos, de ahí las fusiones que ya se han empezado a producir en el mundo audiovisual. “El tiempo es limitado. Son 24 horas del día. Aunque nos encantaría que la gente pasara 24 horas viendo tele, es imposible, ¿no? Sinceramente, no, no hay espacio para todos”, afirma rotunda.

Aún tiene tiempo para hablar con la misma pasión de sus hermanos, entre los que están los actores Pedro y Lux pero también Nicolás, un médico que trabaja en uno de los hospitales más grandes de Santiago de Chile y que da charlas por el mundo sobre cómo la inteligencia artificial está ayudando a la medicina. ¿Cómo han salido todos los hermanos tan brillantes? “Porque mi papá cuando le decías que habías sacado un nueve, te contestaba: ‘¿Y por qué no un 10?'”.