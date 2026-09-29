No necesitas al pulpo Paul para hacer crecer tus ahorros

¡Impresionante!

La verdad, aunque parezca increíble, cuando millones de personas hacen predicciones, siempre aparece alguien que acierta todo. Así funcionan las probabilidades. Y, tal vez por lo mismo, cuando invertimos, seguimos buscando a ese “pulpo Paul” que sea capaz de decirnos cuál será el mejor momento para entrar al mercado.

En la oficina nos preguntamos cuánto valdría realmente contar con un asesor así.

Imaginemos a dos personas que invierten $100.000 todos los años durante cuarenta años en el S&P 500, el principal índice accionario de Estados Unidos.

Pedro tiene un asesor extraordinario: el pulpo Paul. Gracias a él, invierte cada año exactamente el día en que el índice alcanza su precio más bajo.

Anita, en cambio, no tiene ningún gurú. Simplemente invierte sus $100.000 cada 2 de enero, año tras año, sin intentar adivinar qué hará el mercado.

Como era de esperar, Pedro obtiene un mejor resultado.

Lo sorprendente aparece cuando comparamos los resultados.

Dependiendo del período analizado, Anita termina acumulando entre un 85% y un 90% del patrimonio de Pedro.

Después de cuarenta años, la diferencia entre invertir siempre en el mejor día del año e invertir sistemáticamente al comienzo de cada año resulta ser mucho menor de lo que la mayoría imagina.

Ésa es una gran noticia para quienes invertimos.

Construir patrimonio no requiere predecir el futuro. Requiere algo mucho menos espectacular, pero mucho más alcanzable: ahorrar e invertir de manera constante durante muchos años.

Para eso no hace falta un pulpo.

Basta con disciplina.

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