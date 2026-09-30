Santiago Festival de las Artes

Región Metropolitana.



6 al 11 de octubre.

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Durante seis días, el Santiago Festival de las Artes transformará la capital en un circuito cultural abierto y gratuito, que incluye galerías, museos, talleres de artistas, colecciones privadas y espacios independientes presentarán una programación pensada para celebrar el arte en diferentes puntos de la ciudad.

Esta es la primera edición de un festival que busca consolidar a Santiago como un referente latinoamericano en artes visuales, construyendo año a año una semana del arte que se convierta en una tradición para la ciudad.

Doce rutas, una ciudad

La programación de SAFA se articula en rutas culturales organizadas por barrios, cada uno con su propia identidad y propuesta. Juntos, dibujan un mapa único del Santiago artístico: desde las galerías establecidas de Vitacura hasta los espacios autogestionados de Yungay y Franklin, pasando por los museos patrimoniales del centro y los talleres independientes de Barrio Italia.

Los doce circuitos que componen la primera versión de SAFA son: Barrio Italia, Bellas Artes, Bellavista, Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Matta-Franklin, Providencia, Quinta Normal, Santiago Centro, Vitacura y Yungay. Un recorrido que demuestra que el arte en Santiago no ocurre en un solo lugar, sino a lo largo de la ciudad.

Un Festival que forma a sus espectadores

SAFA no solo abre espacios, también forma a quienes los van a habitar. La Escuela de Mediación Antenna–UC capacitó a 100 jóvenes para acompañar y orientar al público durante el festival, con un lenguaje cercano y una metodología diseñada para hacer del arte una experiencia significativa para cualquier persona, independiente de su edad o contexto.

El programa también contempla recorridos mediados para estudiantes de la Región Metropolitana en 11 espacios, que abarcan diversas disciplinas y que demuestran el compromiso de SAFA por la formación de nuevas audiencias. Estos espacios son: Museo del Sonido, Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Centro Cultural Montecarmelo, Sala GASCO Arte Contemporáneo, Centro de Extensión Oriente UC, Museo Chileno de Arte Precolombino, Galería Gabriela Mistral – Arte Contemporáneo, Museo de Artes Visuales MAVI UC, Museo Nacional de Bellas Artes, Centro Cultural La Moneda y Centro de Extensión Alameda UC.

SAFA reconoce a sus artistas y premia a sus participantes

Otro gran atractivo de SAFA es que contempla reconocimientos y premios destinados a destacar tanto la excelencia de las exposiciones participantes como las trayectorias de quienes han contribuido al desarrollo de las artes visuales en Chile.

En esta línea, un jurado especializado -integrado por la curadora e historiadora del arte, Soledad García; el historiador del arte y Máster en Arquitectura, Ignacio Szmulewicz; y, la curadora y gestora cultural, Varinia Brodsky- entregará el Premio SAFA a la Mejor Exposición, que reconocerá la solidez conceptual, calidad artística y propuesta curatorial de una de las exhibiciones participantes. Asimismo, se entregarán los Reconocimientos a un Artista Emblemático y a un Agente Cultural, distinciones honoríficas que buscan destacar el legado de quienes han impulsado el desarrollo cultural del país.

El Festival también contempla una instancia de participación ciudadana, que permitirá al público elegir su exhibición favorita entre las propuestas participantes. La más votada recibirá el Premio SAFA a la Mejor Exposición del Público. A su vez, quienes participen de la votación podrán optar a un Premio SAFA al Público, de $1.000.000. Ambos ganadores serán dados a conocer al finalizar el Festival.

Más de 800 actividades programadas para todos los públicos

Durante estos 6 días, SAFA aportará a la cartelera cultural de Santiago más de 800 actividades, entre inauguraciones, conversatorios, visitas mediadas, apertura de talleres, encuentros con artistas y mucho más. Una programación pensada no para un público especializado, sino para todos quienes quieran participar (ver Anexo 1).

Conoce la programación completa a partir del 23 de septiembre en safa.cl , y en el Instagram @safa_stgo.

Sobre SAFA

SAFA es una iniciativa de Fundación Antenna, presentada por BICE, con el auspicio de Mercedes-Benz y Smart; y, en alianza con la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sobre Fundación Antenna

Fundación Antenna es una organización chilena sin fines de lucro dedicada a promover el arte y la cultura. Desde 2015 ha impulsado una comunidad de más de 300 personas, desarrollado 50 proyectos de arte con impacto social y realizado más de 550 actividades, visibilizando el trabajo de 1300 artistas en cerca de 200 espacios culturales. Entre sus iniciativas destacan Premio PAM, Murales para Chile y SAFA, el primer festival de artes visuales a gran escala de Chile.

Sobre BICE

BICE, grupo financiero chileno con presencia en Banca, Inversiones, Seguros de Vida, Financiamiento y Servicios, mantiene un compromiso activo y sostenido con el arte y la cultura. A través del programa BICE en el Arte, desarrollado junto a Fundación Antenna, el Grupo ha impulsado experiencias culturales exclusivas como visitas a talleres de artistas. Asimismo, desde 2010 mantiene una alianza con Fundación Teatro del Lago, apoyando a jóvenes talentos en música y danza.