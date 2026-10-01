Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall

Teatro Municipal, Plaza Vergara, Viña del Mar.



4 al 9 de octubre.

Más información AQUÍ.

Entre el 4 y el 9 de octubre, el Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall celebrará su 50.a edición con el canto como categoría central de la competencia. Organizado por el Espacio Cultural Viña del Mar, el certamen tendrá al Teatro Municipal de Viña del Mar como sede principal y cuenta con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y corresponde a un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2026.

El Sigall es una competencia internacional de música docta que, en esta versión, dedicada al canto, reúne a jóvenes intérpretes provenientes de distintos lados del mundo. Ocho voces quedaron seleccionadas para participar presencialmente en el Teatro Municipal de Viña del Mar: Gabrielle Barkidjija (Estados Unidos), Daria Brusova (Rusia), Ivo Kovrigar (Austria), Barbora Michalcovská (Eslovaquia), Nicolás Noguchi (Chile), Jaejin Park (Corea del Sur), Camila Romero (Chile) y Luca Maria Toro (Alemania).

“Para nosotros como Espacio Cultural Viña, el Sigall no es solamente una competencia que se hace en una semana, es una vinculación, una articulación con la ciudad, con el país, con el mundo, también con los artistas, con las universidades, con los músicos, los jurados, equipos, instituciones, etcétera. También con el público, con las personas que vienen y vibran con la música. Y esta edición nos ha permitido fortalecer esas redes y generar colaboraciones que van mucho más allá de este concurso”, señala Macarena Ruiz Balart, gerenta general de la Corporación Cultural de Viña del Mar.

Programación

La semana Sigall comienza el domingo 4 de octubre con el concierto inaugural en el Teatro Municipal de Viña del Mar. La competencia tendrá uno de sus momentos centrales el martes 6 de octubre con la semifinal. Las ocho voces se presentarán en el Teatro Municipal distribuidas en dos bloques: el primero a las 14.00 horas y el segundo a las 17.00 horas. Cada concursante interpretará un repertorio acompañado de piano y al término de la jornada, el jurado escogerá a las 3 voces que avanzan a la final. Esta etapa es abierta a todo público y gratuita con inscripción previa.

La Gran Final del concurso se realizará el viernes 9 de octubre a las 18.00 horas, también en el Teatro Municipal y abierta gratuitamente a todos con inscripción previa. Los tres finalistas se presentarán junto a la Orquesta de Cámara PUCV y músicos invitados con la dirección de Pedro-Pablo Prudencio.

“Hemos querido darle una cierta autonomía a los concursantes para que dentro de la propuesta que hagan, muestren también su carácter musical. Entonces estamos pidiendo, por ejemplo, que armen un programa de una cierta cantidad de tiempo sin decirles exactamente que tienen que ser tantas arias.”, señaló el director Pedro-Pablo Prudencio.