Publicidad
Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall CULTURA Crédito: Archivo

Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall

  • Teatro Municipal, Plaza Vergara, Viña del Mar.
  • 4 al 9 de octubre.
  • Más información AQUÍ.

Entre el 4 y el 9 de octubre, el Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall celebrará su 50.a edición con el canto como categoría central de la competencia. Organizado por el Espacio Cultural Viña del Mar, el certamen tendrá al Teatro Municipal de Viña del Mar como sede principal y cuenta con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y corresponde a un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2026.

El Sigall es una competencia internacional de música docta que, en esta versión, dedicada al canto, reúne a jóvenes intérpretes provenientes de distintos lados del mundo. Ocho voces quedaron seleccionadas para participar presencialmente en el Teatro Municipal de Viña del Mar: Gabrielle Barkidjija (Estados Unidos), Daria Brusova (Rusia), Ivo Kovrigar (Austria), Barbora Michalcovská (Eslovaquia), Nicolás Noguchi (Chile), Jaejin Park (Corea del Sur), Camila Romero (Chile) y Luca Maria Toro (Alemania).

“Para nosotros como Espacio Cultural Viña, el Sigall no es solamente una competencia que se hace en una semana, es una vinculación, una articulación con la ciudad, con el país, con el mundo, también con los artistas, con las universidades, con los músicos, los jurados, equipos, instituciones, etcétera. También con el público, con las personas que vienen y vibran con la música. Y esta edición nos ha permitido fortalecer esas redes y generar colaboraciones que van mucho más allá de este concurso”, señala Macarena Ruiz Balart, gerenta general de la Corporación Cultural de Viña del Mar.

Programación

La semana Sigall comienza el domingo 4 de octubre con el concierto inaugural en el Teatro Municipal de Viña del Mar. La competencia tendrá uno de sus momentos centrales el martes 6 de octubre con la semifinal. Las ocho voces se presentarán en el Teatro Municipal distribuidas en dos bloques: el primero a las 14.00 horas y el segundo a las 17.00 horas. Cada concursante interpretará un repertorio acompañado de piano y al término de la jornada, el jurado escogerá a las 3 voces que avanzan a la final. Esta etapa es abierta a todo público y gratuita con inscripción previa.

La Gran Final del concurso se realizará el viernes 9 de octubre a las 18.00 horas, también en el Teatro Municipal y abierta gratuitamente a todos con inscripción previa. Los tres finalistas se presentarán junto a la Orquesta de Cámara PUCV y músicos invitados con la dirección de Pedro-Pablo Prudencio.

“Hemos querido darle una cierta autonomía a los concursantes para que dentro de la propuesta que hagan, muestren también su carácter musical. Entonces estamos pidiendo, por ejemplo, que armen un programa de una cierta cantidad de tiempo sin decirles exactamente que tienen que ser tantas arias.”, señaló el director Pedro-Pablo Prudencio.

Además, sumado a los repertorios individuales, todos los concursantes deben interpretar una misma pieza, la Obra Chilena Obligatoria, compuesta especialmente para el certamen por Tomás Brantmayer, inspirada en textos del poeta chileno Juan Luis Martínez y titulada “La Tumba de los Signos”. Esta instancia permite escuchar cómo una misma composición adquiere matices diferentes según las características de cada voz, la dicción, la técnica, la sensibilidad y las decisiones interpretativas de cada concursante. De este modo, el concurso no solo convoca intérpretes, sino que también contribuye a la construcción del patrimonio musical nacional.

“El autor de los textos es Juan Luis Martínez y el autor de la música es Tomás, pero el intérprete puede elegir un texto o el orden en que la música sucede. ¿Ese texto es de Juan Luis Martínez?, ¿Es de Tomás, que sugirió la instrucción? ¿O es del intérprete, que lo escogió? Esas preguntas me parecía interesante plantearlas.”, planteó el compositor Tomas Brantmayer.

Todas las actividades dirigidas al público son gratuitas, con inscripción previa. Y la participación de los asistentes también tendrá un espacio propio a través del Premio del Público, que permitirá a los asistentes votar presencialmente por su intérprete favorito desde la semifinal hasta la final. Este reconocimiento es independiente de la deliberación del jurado.

La evaluación de los ganadores estará a cargo de un jurado integrado por profesionales de la interpretación y la gestión musical. La etapa de preselección contó con la participación de las sopranos Yaritza Véliz y Claudia Pereira, además del barítono Patricio Sabaté. En la semifinal participarán la mezzosoprano Mariselle Martínez, el gestor musical Andrés Rodríguez Spoerer, el pianista y coach Juan Lázaro y, nuevamente, Sabaté. Y para la final se mantendrán Sabaté, Pereira, Martínez y Lázaro, y se incorporará Álex Fernández, director de casting.

Será este jurado el encargado de definir los premios principales del certamen. El primer lugar recibirá el Premio “Izidor Handler”, junto a USD 15000. El segundo lugar obtendrá el premio “Ilustre Municipalidad de Viña del Mar” y la entrega de USD 8000. El tercer lugar recibirá el premio “Espacio Cultural de Viña del Mar” que consta de USD 5000. A ellos se suma el reconocimiento a Mejor Intérprete de la Obra Chilena, reforzando el lugar que ocupa la composición chilena en el concurso.

La extensión del certamen no termina con la competencia. Tras la final, la programación continuará con un ciclo de siete conciertos de extensión que se desarrollará hasta fines de octubre en distintos puntos de la Región de Valparaíso. Las presentaciones se realizarán en Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso y San Felipe. De esta forma, la programación del Sigall se proyectará más allá de las jornadas de competencia y del Teatro Municipal, ampliando su presencia territorial en la región.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad