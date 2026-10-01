Lanzamiento del libro “Cuando se nos olvidó olvidar” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Sábado 3 de octubre – 11:00 horas.

Este libro que reconstruye las trayectorias vitales de los hermanos tocopillanos Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera, desaparecidos en octubre de 1974, y la búsqueda de su madre, Mina Antequera Latrille, durante más de 40 años. La publicación marca el inicio del Programa 50+, que busca activar esta memoria junto a las nuevas generaciones.

‘Cuando se nos olvidó olvidar’ retoma y amplía el libro ‘¿Dónde están?’ que Mina armó en 1996 al cumplirse 22 años de la desaparición de sus hijos.

La nueva publicación se construye a partir del Archivo Mina Antequera Latrille, con fotografías, cartas, documentos judiciales y recortes de prensa que cruzan la investigación histórica con la memoria familiar para restituir, además de las circunstancias de lo ocurrido, las vidas, proyectos y afectos de Juan Carlos y Jorge Elías, que apenas tenían 23 y 25 años al momento de su detención.

Entre los documentos del archivo se conserva una carta de octubre de 1994, dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en la que Mina vuelve a exponer su historia y exigir respuestas.

Sobre esto, Juan Carlos Andrónicos Ahumada, director ejecutivo de Agitar Memorias, expresó que “Mina armó un libro con sus propias manos para que sus hijos no fueran olvidados. Cuando se nos olvidó olvidar retoma ese gesto, y los transforma en un nuevo libro que hoy ponemos en manos de una generación que no vivió esa historia pero que sí o sí debe conocerla y, de una u otra forma, hacerla suya”.

Impulsado por la familia Andrónicos Antequera, la Corporación por los Derechos Humanos Agitar Memorias y el Instituto de Estudios Patrimoniales, el Programa Conmemorativo 50+ Años de Memoria, Verdad y Justicia por los Hermanos Andrónicos Antequera contempla experiencias pedagógicas con estudiantes secundarios y universitarios, así como activación del archivo en comunidades educativas y articulación con sitios de memoria y espacios culturales. En los próximos meses se darán a conocer nuevas acciones abiertas a la comunidad.

Sobre el libro

“Cuando se nos olvidó olvidar” es fruto de un trabajo conjunto iniciado en 2024, en el marco de los 50 años de la desaparición de los hermanos Andrónicos Antequera, que contempló investigación, entrevistas y recopilación y revisión de archivos, y que se materializa ahora en el libro que será lanzado este 3 de octubre.

Carlos Rojas, editor jefe de Cuando se nos olvidó olvidar, explicó que “una de las líneas fuerza del libro es que, además del relato histórico, se releva el valor de los documentos y objetos que la familia, y en especial Mina, reunieron en el proceso de búsqueda de verdad y justicia desde que los hermanos son detenidos y desaparecidos. En ese sentido, se explora la puesta en común de un patrimonio que alimente de forma permanente el fortalecimiento de la democracia””.

Lanzamiento

La actividad contempla la presentación del libro y un conversatorio en torno a las trayectorias de Jorge Elías y Juan Carlos, la búsqueda sostenida por Mina y el valor del archivo como espacio de memoria. Esta iniciativa es abierta a todo público, con entrada liberada.

El encuentro se llevará a cabo en el auditorio del MMDH (Matucana 501, Santiago) y es convocado por la Familia Andrónicos Antequera, Agitar Memorias y el Instituto de Estudios Patrimoniales.