Lanzamiento del libro “Aguas documentales” de Julio Pincheira Parra

Bar Liguria de Lastarria, Merced 298, Santiago Centro.



Sábado 3 de octubre – 19:00 horas.

Hay una memoria que permanece en los márgenes. Está en las voces de los pescadores, en las historias campesinas, en las cartas, en las lápidas, en los expedientes judiciales, en las noticias olvidadas y en los restos de acontecimientos que el tiempo, o el poder, ha ido borrando.

Desde ese territorio surge “Aguas documentales”, el nuevo libro de poesía del escritor, dramaturgo y director teatral Julio Pincheira Parra, publicado por Das Kapital Ediciones.

“La memoria del Maule desemboca en la amnesia del Mapocho”.

La imagen no es solamente geográfica. En “Aguas documentales”, el río Maule funciona como metáfora y archivo de un territorio, mientras Santiago aparece como el lugar donde muchas de esas historias terminan siendo absorbidas por una memoria nacional que no siempre las reconoce.

El libro nace precisamente de esa tensión: ¿qué ocurre con las historias de una comunidad cuando sus nombres, cuerpos y acontecimientos quedan reducidos a documentos, cifras, expedientes o titulares de prensa?

Un archivo hecho de restos

Pincheira construye el libro a partir de materiales que habitualmente permanecen fuera de la poesía: sentencias judiciales, fragmentos de prensa, cartas, inscripciones en lápidas, fotografías, registros del habla campesina y voces encontradas en el territorio.

No se trata, sin embargo, de convertir esos documentos en ilustraciones de una historia previamente establecida. El procedimiento del autor consiste en recoger esos restos y ponerlos en relación, como si construyera una puesta en escena.

“No me interesa hablar por esas voces. Me interesa crear ciertas condiciones para que puedan ser escuchadas”.

Una trayectoria que cruza teatro, poesía y memoria desde el Maule.

Sobre el autor:

Julio Pincheira Parra (Concepción, 1963) es dramaturgo, director teatral, escritor y poeta chileno, con una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a la creación escénica, la literatura y la investigación de las relaciones entre lenguaje, memoria y territorio. Su obra se ha caracterizado por el cruce de formatos y por una permanente exploración de los límites entre documento, escritura y representación.