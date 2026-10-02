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Lanzamiento del libro “Aguas documentales” de Julio Pincheira Parra CULTURA Crédito: Instagram del autor

Lanzamiento del libro “Aguas documentales” de Julio Pincheira Parra

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Por: El Mostrador Cultura

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Lanzamiento del libro “Aguas documentales” de Julio Pincheira Parra

  • Bar Liguria de Lastarria, Merced 298, Santiago Centro.
  • Sábado 3 de octubre – 19:00 horas.

Hay una memoria que permanece en los márgenes. Está en las voces de los pescadores, en las historias campesinas, en las cartas, en las lápidas, en los expedientes judiciales, en las noticias olvidadas y en los restos de acontecimientos que el tiempo, o el poder, ha ido borrando.

Desde ese territorio surge “Aguas documentales”, el nuevo libro de poesía del escritor, dramaturgo y director teatral Julio Pincheira Parra, publicado por Das Kapital Ediciones.

“La memoria del Maule desemboca en la amnesia del Mapocho”.

La imagen no es solamente geográfica. En “Aguas documentales”, el río Maule funciona como metáfora y archivo de un territorio, mientras Santiago aparece como el lugar donde muchas de esas historias terminan siendo absorbidas por una memoria nacional que no siempre las reconoce.

El libro nace precisamente de esa tensión: ¿qué ocurre con las historias de una comunidad cuando sus nombres, cuerpos y acontecimientos quedan reducidos a documentos, cifras, expedientes o titulares de prensa?

Un archivo hecho de restos

Pincheira construye el libro a partir de materiales que habitualmente permanecen fuera de la poesía: sentencias judiciales, fragmentos de prensa, cartas, inscripciones en lápidas, fotografías, registros del habla campesina y voces encontradas en el territorio.

No se trata, sin embargo, de convertir esos documentos en ilustraciones de una historia previamente establecida. El procedimiento del autor consiste en recoger esos restos y ponerlos en relación, como si construyera una puesta en escena.

“No me interesa hablar por esas voces. Me interesa crear ciertas condiciones para que puedan ser escuchadas”.

Una trayectoria que cruza teatro, poesía y memoria desde el Maule.

Sobre el autor:

Julio Pincheira Parra (Concepción, 1963) es dramaturgo, director teatral, escritor y poeta chileno, con una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a la creación escénica, la literatura y la investigación de las relaciones entre lenguaje, memoria y territorio. Su obra se ha caracterizado por el cruce de formatos y por una permanente exploración de los límites entre documento, escritura y representación.

Radicado actualmente en Constitución, en “Aguas documentales” Pincheira representa un nuevo momento de esa investigación, desplazando hacia la Región del Maule procedimientos de la poesía documental para leer el territorio como un archivo vivo, hecho de documentos, oralidades, cartografías, memorias y silencios.

Para Das Kapital Ediciones, la publicación constituye la incorporación de una obra que dialoga directamente con una de las líneas que han caracterizado su catálogo: la exploración de las relaciones entre lenguaje, territorio, memoria, política y experimentación formal, tanto con autores nacionales como internacionales.

La publicación de “Aguas documentales” inscribe así la investigación poética de Pincheira en una tradición contemporánea que entiende el lenguaje no solo como expresión, sino también como una forma de leer críticamente el mundo y sus territorios.

“El río Maule no es solamente un paisaje. Es metáfora y condensación del país, un territorio cargado de memoria y de esperanzas fallidas”.

La publicación dialoga con la tradición de la poesía chilena en la que Pincheira se inscribe, especialmente durante los años 80 y posteriores, desde donde viene incorporando el fragmento, el documento, el testimonio y otros materiales como respuesta literaria y artística a una realidad histórica quebrada.

El libro será comentado por los escritores Flavia Radrigán y Carlos Cardani.

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