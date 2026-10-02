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Muestra de Rafael Lara en Iquique CULTURA Crédito: obra de Rafael Lara

Muestra de Rafael Lara en Iquique

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Muestra de Rafael Lara en Iquique

  • Museo Regional de Iquique, Baquedano 951, Iquique.
  • Hasta el 7 de noviembre.

La exposición “Espíritu Libre” del artista nacional Rafael Lara, curada por Ramón Castillo Inostroza y Dan Cameron, permite conocer la obra en grabado del artista con xilografías, agua fuerte, punta seca, buril y litografía.

Esta muestra reúne más de 30 piezas que retratan su vida en Chiloé y se aproxima a la cosmovisión mapuche en sus imágenes.

 

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