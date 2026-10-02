CULTURA
Muestra de Rafael Lara en Iquique
Muestra de Rafael Lara en Iquique
- Museo Regional de Iquique, Baquedano 951, Iquique.
- Hasta el 7 de noviembre.
La exposición “Espíritu Libre” del artista nacional Rafael Lara, curada por Ramón Castillo Inostroza y Dan Cameron, permite conocer la obra en grabado del artista con xilografías, agua fuerte, punta seca, buril y litografía.
Esta muestra reúne más de 30 piezas que retratan su vida en Chiloé y se aproxima a la cosmovisión mapuche en sus imágenes.
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