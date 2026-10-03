Homenaje a Patricio Guzmán en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



4, 11 y 18 de octubre.

Entradas gratis AQUÍ.

Comenzando este domingo 4 de octubre, a las 14:45 horas, con la exhibición de Nostalgia de la Luz (2010), Centro Arte Alameda rendirá homenaje a Patricio Guzmán con tres funciones gratuitas; iniciativa que también considera las películas “El botón de Nácar” y “La Cordillera de los Sueños”, con entradas gratuitas previa inscripción en Passline. | La iniciativa se enmarca en un Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Nostalgia de la Luz”, documental estrenado en 2010, sitúa su mirada en el desierto de Atacama, un territorio donde se entrecruzan la investigación científica y la memoria. A tres mil metros de altura, los astrónomos venidos de todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para observar las estrellas en el Norte de Chile. Aquí, la transparencia del cielo permite ver hasta los confines del universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los restos humanos intactos para siempre: momias, exploradores, mineros, indígenas y osamentas de los prisioneros políticos de la dictadura. Mientras los astrónomos buscan la vida extraterrestre, un grupo de mujeres remueve las piedras: busca a sus familiares.

El domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, será el turno de “El botón de Nácar”, película de 2015, que explora la memoria a través del mar, contenedor de la historia de la humanidad. | El evento se enmarca en un Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El agua, el límite más largo de Chile, también guarda el secreto de dos misteriosos botones que se encuentran en el fondo del océano. Chile, con sus 2670 millas de costa y el archipiélago más largo del mundo, presenta un paisaje sobrenatural. En ella están los volcanes, montañas y glaciares. En ella están las voces de los indígenas patagones, los primeros marineros ingleses y también los prisioneros políticos. Se dice que el agua tiene memoria. Este film muestra que también tiene una voz.

La película recibió el Oso de Plata al Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Por último, el domingo 18 de octubre a las 14:30 horas, con “La Cordillera de los Sueños”, documental de 2019 que cierra la trilogía. En este documental, Guzmán dirige su mirada hacia la cordillera de los Andes.

Patricio Guzmán dejó Chile hace más de cuarenta años cuando la dictadura militar reemplazó al Frente Popular, pero no dejó de pensar en un país, una cultura, un espacio geográfico que nunca olvidó. Después de filmar el norte en “Nostalgia de la luz” y el sur en “El botón de nácar”, ahora Guzmán filma lo que él llama “la inmensa columna vertebral que revela la historia pasada y reciente de Chile”. El documental funciona como una investigación histórica, un ensayo cinematográfico y una introspección íntima y colectiva sobre Chile.

Las tres funciones serán gratuitas y abiertas al público, previa inscripción a través de Passline, y se realizarán en Centro Arte Alameda – Sala CEINA, ubicado en Arturo Prat #33, Santiago, a pasos del Metro Universidad de Chile.