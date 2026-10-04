Festival Internacional de Cine de Viña del Mar

Teatro Municipal, Cine Arte, Cinemark, Palacio Vergara, Espacio Cultural, Palacio Rioja, Artequin.



23 al 28 de noviembre.

Entrada liberada.

Más información en www.ficvina.cl

El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, FICVIÑA, celebrará su 38ª edición entre el 23 y el 28 de noviembre, reafirmando su lugar como uno de los encuentros cinematográficos más importantes y de mayor tradición de Chile.

La inauguración se realizará el lunes 23 de noviembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con la exhibición de “La frontera” (1991), película dirigida por Ricardo Larraín y considerada una de las obras fundamentales del cine chileno de las últimas décadas. “La frontera”, es una película del Archivo de la Cineteca Nacional de Chile, en el festival se proyectará la versión restaurada en 4K por la Cineteca Nacional, una restauración realizada en 2021.

Un clásico que vuelve al festival

Protagonizada por Patricio Contreras, “La frontera” sigue a Ramiro Orellana, un profesor que, tras ser acusado de participar en actividades gremiales, es enviado al extremo sur de Chile durante la dictadura. En ese territorio, marcado por el aislamiento y la amenaza permanente de la naturaleza, el protagonista enfrenta las heridas de un exilio que lo ha mantenido distante de su hijo. Allí conoce a Maite, una mujer española refugiada en Chile, con quien inicia una relación que le permite recuperar una sensibilidad que parecía perdida, mientras sobre el pueblo vuelve a proyectarse la amenaza de un maremoto.

La película se convirtió en una de las obras chilenas más destacadas de comienzos de los años 90 y tuvo una importante trayectoria internacional. Entre sus reconocimientos se cuentan el Oso de Plata del Festival de Berlín y el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana, además de distinciones en los festivales de La Habana, Biarritz y Cartagena. En su paso original por FICVIÑA obtuvo también importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Andacollo-OCIC, mientras que en la edición de 1992 recibió los premios a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz.

Rumbo a los 60 años

La nueva edición de FICVIÑA tendrá además un carácter especial: será la antesala de la celebración de los 60 años del festival, que se conmemoran en 2027. De esta manera, la programación de noviembre se proyecta como un nuevo capítulo en la historia de un certamen que ha acompañado y contribuido al desarrollo del cine chileno y latinoamericano desde su creación.

Durante seis días, FICVIÑA desplegará sus funciones y actividades en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Teatro Municipal, Cine Arte, Cinemark, Palacio Vergara, Espacio Cultural, Palacio Rioja, y Artequin. La programación contempla actividades abiertas a todo público, con funciones y actividades gratuitas.

El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar es el más antiguo del país y el segundo más longevo de Latinoamérica. Nació en 1963 gracias al impulso del cineasta y médico Aldo Francia y el Cine Club de Viña del Mar, y fue cuna del Nuevo Cine Chileno y Latinoamericano.