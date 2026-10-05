Muestra “El Prado en las calles” en Concepción, Valparaíso y Santiago

Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall

Diagonal Pedro Aguirre Cerda, Concepción.



Hasta el 15 de noviembre.

El 1 de octubre, Concepción fue el punto de partida en Chile de “El Prado en las calles”, una exposición concebida para transformar plazas, calles y espacios de circulación cotidiana en lugares de encuentro con el arte. La muestra continuará posteriormente su recorrido en Valparaíso (diciembre), y en Santiago (marzo de 2027).

La iniciativa forma parte del trabajo de cooperación e intercambio cultural impulsado por el Centro Cultural de España en Santiago y la Embajada de España en Chile, y busca ampliar el acceso a la cultura mediante junto con las municipalidades de Concepción, Valparaíso y Santiago.

“El Prado en las calles” es un proyecto del Museo Nacional del Prado y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que ha recorrido ciudades de numerosos países de América Latina, Asia y África. Una exposición al aire libre que está integrada por reproducciones fotográficas a tamaño real, a escala 1/1, de una selección de las principales obras maestras de la pinacoteca.

Una experiencia ciudadana

Uno de los ejes centrales de la propuesta será el programa de mediación, coordinado con participación del Área de Educación del Museo del Prado, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cultural de España. La mediación no busca entregar una explicación cerrada de las obras, sino abrir un diálogo entre las personas, las obras y sus propias experiencias, utilizando la observación y la conversación como herramientas de encuentro.

Esta mediación, conducida por veinte personas, formados para la muestra, permitirá un mayor cercanía a la ciudadanía, siendo una invitación para que el público pueda realizar un recorrido cronológico por las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Museo del Prado -desde el siglo XII hasta los primeros años del XX- y conocer la historia de España, de Europa y del arte occidental en general de la mano de los grandes maestros de la pintura española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa.

“El Museo del Prado en Concepción”

La muestra estará instalada entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, en el marco de las actividades por el aniversario de Concepción, a lo largo de Diagonal Pedro Aguirre Cerda, entre Ongolmo y Tucapel.

En Concepción, el proyecto se desarrolla junto a la Municipalidad de Concepción, con la colaboración de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción y Balmaceda Arte Joven.

La exposición reúne 51 reproducciones de obras representativas de distintas épocas y escuelas de la pintura europea. Entre los artistas presentes se encuentran Velázquez, Goya, El Greco, Zurbarán, Murillo, Sorolla, Botticelli, Rafael, Tiziano, Caravaggio, El Bosco, Rubens, Rembrandt y Alberto Durero, entre otros.

Tras su paso por Concepción, El Museo del Prado en las Calles continuará en Valparaíso en diciembre y llegará posteriormente a Santiago en marzo de 2027.

Primera etapa | Concepción

Fechas: 1 de octubre al 15 de noviembre de 2026

Lugar: Diagonal Pedro Aguirre Cerda

Acceso: Abierto