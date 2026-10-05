Tercer Concurso Latinoamericano de Cuentos Marta Brunet

Postulaciones hasta el 30 de octubre.

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Este 2 de octubre se abrió oficialmente la convocatoria al Tercer Concurso Latinoamericano de Cuentos Marta Brunet, edición 2026, iniciativa que busca promover el legado de una de las figuras fundamentales de la literatura chilena y la creación literaria de escritoras de la región, afianzando vínculos culturales entre Chile, Argentina y Uruguay.

Podrán participar autoras chilenas, argentinas y uruguayas, sin importar su país de residencia, que tengan 18 años cumplidos a la fecha de recepción de las obras. El concurso contempla una única categoría de cuento con temática libre y cada participante podrá postular una sola obra, la que deberá ser inédita y original.

Al respecto, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, destacó que dar continuidad a este concurso es una forma especialmente productiva de mantener vivo el legado de Marta Brunet: “Nos permite ponerlo en diálogo con la creación contemporánea y hacer que siga abriendo caminos para nuevas escritoras de nuestra región. Al mismo tiempo, nos permite fortalecer los vínculos culturales entre nuestros países, tal y como lo hizo ella misma durante su vida”.

Las obras deberán estar escritas en español y tener una extensión máxima de 15 páginas tamaño carta, en Arial 12, interlineado doble, márgenes de 2,5 centímetros y páginas numeradas. El título deberá aparecer en la primera página, centrado y en negrita, sin incluir el nombre de la autora.

Más de mil obras recibidas en sus dos primeras ediciones

Desde su primera convocatoria, el Concurso Latinoamericano de Cuentos Marta Brunet ha reunido a cientos de escritoras de la región. La primera edición, realizada en 2021, recibió más de 600 cuentosy tuvo como ganadora a la escritora argentina Valeria Tentoni, con el cuento Cera de Avispa. El segundo lugar fue para Nora Pojomovsky, por La trocha es una herida abierta.

Las menciones honrosas de esa edición fueron para Maivo Suárez, por Hoy me acordé de Olimpia;Macarena Araya Lira, por La jaula de los osos; Catalina Zamora Labarca, por El hombre que yo amo;Melissa Orrego, por La casa sonaba; y Paulina Valenzuela, por Minotauro.

En su segunda edición, el certamen recibió más de 700 obras de autoras chilenas, argentinas y uruguayas. En esa oportunidad, el primer lugar fue para la escritora chilena Daniela Catrileo, por La intimidad de un bosque; el segundo lugar correspondió a la argentina Camila Caraballo, por Santa sangre; y el tercer lugar fue para Felicia Cares, por El amor de mis padres.

Las menciones honrosas fueron otorgadas a las argentinas Marisa do Brito, por Papel de caramelo; Melina Leiva, por Aves de corral; María Inés Prosdócimo, por La exigua; a la chilena Catalina Infante,por Nostalgia del deseo; y a la argentina Nati Pelusa (Natalia Appel), por Enredadera.

Los cuentos premiados en la primera versión del Concurso fueron reunidos en la antología titulada Prender el fuego y publicados junto al cuento de Marta Brunet titulado “Piedra Callada”. Su versión digital está disponible gratuitamente en el Portal de Libros Electrónicos de la Universidad. En este momento, el equipo de Publicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones se encuentra preparando la segunda antología, que se proyecta sea presentada durante la premiación de este tercer certamen.

Las dos primeras convocatorias sumaron así más de 1.300 obras recibidas, dando cuenta del alcance regional de una iniciativa que busca abrir espacios para la creación literaria de escritoras y mantener vigente el legado de Marta Brunet.

Natalia Cisterna, coordinadora académica del Comité Marta Brunet, resaltó que el Concurso abre un necesario y valioso espacio de reconocimiento y visibilización de la literatura de mujeres actuales, lo que va en la línea con la trayectoria y el interés de la propia Brunet, “quien fue una promotora de la producción cultural de sus pares de género”, indicó.

“En la actualidad está teniendo lugar un auge de la literatura de autoras latinoamericanas y una mayor valoración de sus textos, lo que se ha materializado en un interés de las editoriales por publicarlas, en una atención poco usual de la prensa y, también, en una mayor presencia de autoras en concursos. Sin embargo, creemos que esto es aún insuficiente considerando la originalidad y riqueza de sus aportes creativos”.

En tanto, Carolina Brncic, directora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, destacó que las y los académicos de dicho Departamento participan como jurados en la evaluación de los cuentos y concurren desde su vasta experiencia como lectoras y lectores y como críticos literarios. Al respecto, subrayó que “esta trayectoria les permite, entre otras cosas, reconocer, valorar y ponderar narraciones novedosas no solo por su temática, sino también por el estilo, por las construcciones literarias y por propuestas estéticas”.

Premios y postulaciones

El tercer concurso entregará un primer premio de $1.300.000, un segundo lugar de $600.000 y un tercer lugar de $300.000, todos acompañados de un diploma de reconocimiento. Además, el jurado podrá otorgar hasta cinco menciones honrosas, reconocidas mediante diploma.