Músico Juan Falú en Sala Isidora Zegers

Sala Isidora Zegers, Compañía de Jesús 1264.



Martes 27 de octubre – 19:30 horas.

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El destacado guitarrista y compositor argentino Juan Falú se presentará en Chile luego de diez años en una intensa semana que parte el martes 27 de octubre en la Sala Isidora Zegers de la Universidad de Chile.

Falú, considerado un referente fundamental de la música de su país, ofrecerá un recorrido de sus sesenta años de trayectoria artística, donde resaltan sus canciones y creaciones instrumentales para guitarra, inspiradas en la raíz folklórica de su tierra para proyectarla a nuevos horizontes.

En la celebración de sus 60 años de trayectoria ha realizado varias presentaciones por su país y ha destacado la publicación de dos libros: “Tucumano soy”, a cargo de la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán y “Como otros Juanes”, por la Editorial Universitaria Villa María.

Juan Falú es docente en la Universidad de San Martín y ex-docente del Conservatorio Manuel de Falla, de Buenos Aires. En ambas instituciones ha impulsado, respectivamente, la creación de la Licenciatura de Música Argentina y la carrera de Folclore y Tango.

Además ha ofrecido conciertos en prestigiosas salas de más de treinta países de las Américas, Europa, Asia y África, durante más de 30 años ininterrumpidos. También dirige el festival Guitarras del Mundo, considerado el mayor encuentro internacional de su género en Argentina.

Ha obtenido numerosos reconocimientos en su país como el Premio Nacional de Música 2000, Premio Clarín a mejor artista de música folklórica argentina en 2001 y 2007, Premio Gardel en 2007; Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de Buenos Aires y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Martín, entre otros.

Luego de su concierto en Santiago tendrá también una presentación en Valparaíso y posteriormente viajará a Osorno a ser parte del Seminario de Música Latinoamericana que organiza la Fundación Creciente.