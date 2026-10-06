Presentación del libro “Encuentro con famosos” del periodista y escritor Toño Freire

Sala Master de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.



Lunes 19 de octubre – 19:00 horas.

Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, invita a la presentación del libro “Encuentro con famosos” del periodista y escritor Toño Freire.

Participará en el comentario de la obra el periodista y académico Luis Antonio Gamboa y el actor y director teatral Roberto Nicolini, con la conducción del animador y locutor Iván Hernández.

El texto narra el backstage de los encuentros del periodista con personajes que van desde Frank Sinatra hasta Don Francisco.

Freire acaba de cumplir 92 años y en su carrera de periodista, director de cine y televisión destaca la creación de la carrera de Comunicación Audiovisual en Chile (Fundador Iacc y Eace).