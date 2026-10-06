Messi publicó sentido mensaje de despedida ad-portas de su último partido con Argentina
Con la camiseta argentina, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América en dos oportunidades, en la copa de Brasil 2021 y en la edición de los Estados Unidos 2024.
Uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Lionel Messi, vivirá este martes 6 de octubre su último partido defendiendo a su selección.
Esta noche, el “10” trasandino colgará los botines del deber internacional por segunda y definitiva vez, tras haberse retirado luego de caer ante Chile en dos finales consecutivas de Copa América.
Su último partido con la “Albiceleste” será enfrentando a Benín, selección de África Occidental, en el cierre de una fecha FIFA XL llamativa al otro lado de los Andes. En partidos anteriores, superaron con sendas goleadas a Bolivia y la sub23 de Burkina Faso por 4-o y 7-0, respectivamente.
Ahora, ad portas de su despedida, la cuenta oficial de Adidas, marca deportiva que viste a Argentina, lanzó un video con un mensaje de Lionel Messi para su público. El mensaje agradece emocionado el cariño que los hinchas le han entregado durante su extensa y exitosa carrera a nivel de selección. “Leo: ‘gracias por quererme tanto’. Nosotros: ‘🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹'”, dice la publicación.
Messi debutó a los 18 años con la selección de fútbol de Argentina ingresando como suplente ante Hungría, que resultó en victoria de su equipo por 2-1 en Budapest. Curiosamente, se fue expulsado al minuto y medio de estrenarse tras tironear de la camiseta a un magiar.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.