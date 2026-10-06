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Messi publicó sentido mensaje de despedida ad-portas de su último partido con Argentina DEPORTES EFE

Messi publicó sentido mensaje de despedida ad-portas de su último partido con Argentina

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Por : Equipo El Mostrador Deportes
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Con la camiseta argentina, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América en dos oportunidades, en la copa de Brasil 2021 y en la edición de los Estados Unidos 2024.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Lionel Messi vivirá este martes 6 de octubre su último partido con la selección argentina ante Benín, marcando su despedida definitiva del fútbol internacional. Adidas publicó un emotivo mensaje del astro argentino, quien agradeció el cariño recibido durante su exitosa trayectoria con la Albiceleste. Messi debutó con Argentina a los 18 años ante Hungría, partido que terminó 2-1. Su estreno fue particular: ingresó como suplente y fue expulsado apenas un minuto y medio después por tirar de la camiseta de un rival.
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Uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Lionel Messi, vivirá este martes 6 de octubre su último partido defendiendo a su selección.

Esta noche, el “10” trasandino colgará los botines del deber internacional por segunda y definitiva vez, tras haberse retirado luego de caer ante Chile en dos finales consecutivas de Copa América.

Su último partido con la “Albiceleste” será enfrentando a Benín, selección de África Occidental, en el cierre de una fecha FIFA XL llamativa al otro lado de los Andes. En partidos anteriores, superaron con sendas goleadas a Bolivia y la sub23 de Burkina Faso por 4-o y 7-0, respectivamente.

Ahora, ad portas de su despedida, la cuenta oficial de Adidas, marca deportiva que viste a Argentina, lanzó un video con un mensaje de Lionel Messi para su público. El mensaje agradece emocionado el cariño que los hinchas le han entregado durante su extensa y exitosa carrera a nivel de selección. “Leo: ‘gracias por quererme tanto’. Nosotros: ‘🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹'”, dice la publicación.

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Messi debutó a los 18 años con la selección de fútbol de Argentina ingresando como suplente ante Hungría, que resultó en victoria de su equipo por 2-1 en Budapest. Curiosamente, se fue expulsado al minuto y medio de estrenarse tras tironear de la camiseta a un magiar.

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