Día Nacional de la Danza en el GAM

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.



Sábado 17 de octubre – 12:00 horas.

Entrada liberada.

Este año GAM conmemora el Día Nacional de la Danza por primera vez desde su instauración el 2025, en honor al natalicio del bailarín, coreógrafo y maestro Patricio Bunster (1924-2006). A diez años de su muerte, el centro cultural invita al público a festejar esta disciplina con una nueva edición de la Maratón de Danza.

Una jornada al aire libre que compromete siete horas continuas de baile con entrada liberada. El sábado 17 de octubre la Plaza Central se convertirá en un gran espacio de encuentro en torno al movimiento, con una intervención de Plataforma Mono, clases abiertas de K-Pop y swing, batallas de baile, DJ y experiencias participativas para todas las edades.

Plataforma Mono dará el puntapié inicial a las 12 h, con una muestra de su nueva creación artística. El colectivo de danza, que este año cumple 10 años de vida, hará vibrar al espectador con un pequeño extracto que refleja su espíritu salvaje en constante movimiento.

Luego será el turno de las clases abiertas para todo público, donde podrán cultivar nuevos ritmos o profundizar en ellos. A las 12.30 h comenzará el swing a cargo de la fundación Parenteswing, que trae a GAM el Lindy Hop y un baile social para aprender a caminar con rebote, balancear los brazos y mover las caderas.

A las 14 h llegará el K-Pop de la mano de Harushi, o más conocida como Haru, una kpoper que desde 2016 ha sido partícipe de diversos grupos tributo y ganando competencias. Una instancia para moverse al ritmo de la cultura oriental más popular del último tiempo.

La batalla de baile 7 to Smoke de All Style hará suya la pista a partir de las 15 h. Siete bailarines en fila batallan entre sí, siendo la persona que más puntos sume, la ganadora. En dos horas, los artistas sorprenderán al público con sus pasos extraordinarios, para coronarse como campeón o campeona, de esta batalla y de la maratón del Día de la Danza.

La jornada cerrará con dos horas de baile colectivo, donde el DJ Maxi Cat (17 a 19 h) se tomará la plaza para transformarla en una gran pista de baile al ritmo de la música electrónica experimental, con una mezcla de groove, hard drum, hasta deconstrucciones y remixes de clásicos latinos, cumbia y pop.

“Queremos invitar a la ciudadanía a apropiarse del espacio público a través del arte, a encontrarse y celebrar la danza, a tomarse colectivamente nuestra plaza como un espacio democrático donde cualquier persona puede participar libremente y bailar sin excusas. Y de esta manera conmemorar el legado del maestro Patricio Bunster, a diez años de su partida”, comenta Felipe Reyes, director de programación artística de GAM.

Programación Maratón de Danza

12 h Intervención de Plataforma Mono

12.30 h Clase de Swing con la fundación Parenteswing

14 h Clase de K-Pop con Harushi

15 h Batallas de 7 to Smoke de All Style

17 a 19 h DJ Maxi Cat

Entrada liberada