La economía desplazó a la migración como principal preocupación de los encuestados en materia de política exterior. Así lo revela un estudio del Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Universidad Central, realizado junto a Tú Influyes, que también muestra una creciente preferencia por mantener una posición autónoma frente a las grandes potencias durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Según la medición de octubre de 2026, el 44,3% considera que la inestabilidad económica global y las crisis financieras deberían encabezar la agenda internacional de Chile, frente al 17% registrado en septiembre de 2025. En contraste, la migración irregular y las crisis humanitarias, que lideraban las preocupaciones con un 48%, retrocedieron al 18,1%.

El cambio de prioridades atraviesa los distintos grupos etarios. La economía concentra el 44,8% de las preferencias entre los jóvenes de 18 a 34 años, el 46,4% entre quienes tienen entre 35 y 54 años y el 41,1% entre los mayores de 55 años.

Distancia de las potencias y neutralidad internacional

Uno de los resultados más relevantes apunta a la posición que debería adoptar Chile frente a las tensiones geopolíticas. El 49,4% de los consultados prefiere una política exterior de autonomía estratégica y relaciones pragmáticas con todos los actores, frente al 28% que respaldaba esa alternativa en 2025.

La preferencia alcanza el 66,3% entre los mayores de 55 años. En cambio, apenas un 7,4% considera prioritario fortalecer los vínculos con Estados Unidos y sus aliados, mientras que un 8,3% opta por China y sus socios comerciales.

La misma tendencia aparece frente a los conflictos internacionales. El 75,3% considera que el Gobierno de Kast debería mantener una posición neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania, frente al 57% registrado el año anterior. Un 20,8% respalda apoyar a Ucrania y condenar la invasión, mientras que un 3,9% se inclina por Rusia.

Respecto del conflicto entre Israel y Palestina, el 45,4% prefiere una posición equidistante que promueva el diálogo, mientras que un 33,8% propone condenar las acciones de Israel y apoyar un cese al fuego. Otro 12,6% se inclina por cortar las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Crimen organizado y referentes internacionales

El estudio también identifica un cambio en las prioridades de cooperación internacional. El narcotráfico y el crimen organizado encabezan las menciones con un 30,1%, superando a las migraciones, que obtienen un 11,9%. En 2025, ambas alternativas registraban un 25% y un 44%, respectivamente.

Otro resultado llamativo aparece al consultar por los líderes internacionales que deberían servir como referentes para la conducción diplomática del Gobierno de Kast. En primera mención, Claudia Sheinbaum (16,1%) y Luiz Inácio Lula da Silva (16%) superan a Donald Trump (11,8%) y Javier Milei (5,3%). Sin embargo, la respuesta más frecuente es «No lo sé», con un 35%.

El director del CEPI, Edgardo Riveros, sostuvo que el sondeo refleja un cambio en la actitud ciudadana, pues «comienza a existir un interés creciente por lo que ocurre más allá de las fronteras del país».

La investigación se realizó entre el 15 y el 19 de octubre mediante 1.240 encuestas completas de un panel online no probabilístico, con participantes de 195 comunas. La medición de 2025 contempló 1.376 casos.

El propio estudio advierte que las comparaciones son descriptivas, debido a diferencias en las bases y alternativas de respuesta, por lo que no permiten establecer variaciones estadísticamente concluyentes.