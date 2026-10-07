FestiMAC: Encuentro Internacional de Máscara, Artesanías y Cultura Popular en Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, CENTEX.



9 al 12 de octubre.

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Un nuevo encuentro para la cultura chilena, un festival dedicado íntegramente a la máscara y sus saberes aterriza en Valparaíso. Del 9 al 12 de octubre, FestiMAC: Encuentro Internacional de Máscara, Artesanías y Cultura Popular reunirá a creadoras y creadores de Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Argentina en una programación que incluye feria de máscaras, talleres, charlas, intervenciones artísticas, música en vivo y el estreno de la residencia creativa “Poéticas Enmascaradas”.

La ceremonia de inauguración será el viernes 9 de octubre, desde las 18.00 horas, en la Explanada del Parque Cultural de Valparaíso, instancia que contará con la intervención “Ritual Lickanantai” a cargo de Huella Teatro, seguida de la presentación musical de Puerto Ska Jazz: de Viaje por Latinoamérica.

FestiMAC es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito nacional de financiamiento, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es organizado por la Compañía Mascaricia y cuenta con la colaboración del Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel), el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX) y la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso.

Sobre el sentido de este proyecto y su importancia, Victoria Salazar, directora y creadora del festival, señala: “Esperamos que la gente se lleve un acercamiento al arte latinoamericano. Sabemos que vivimos en un país que ha sido bastante dominado por el pensamiento occidental, tanto en lo político-social como también en lo artístico, y por lo mismo traer diferentes exponentes de Latinoamérica, creadores, creadoras, que tienen mucho que aportar, mucho que decir. Es una forma también de entregarle a la comunidad una oportunidad para ver el valor del arte que se genera en este territorio, en esta tierra”.

Programación FestiMAC

El sábado 10 de octubre, desde las 12:00 horas, en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX), se desarrollará la Feria de Máscaras, con la participación de exponentes internacionales y locales: Dayra Benavides (Colombia), Ricardo Molina (México), Elsa Padilla (México), Manuel Bernal (Chile), Yuri Ordóñez (Perú), Alfredo Iriarte y Gabriela Gustavino (Uruguay – Argentina), Agustina Blanc (Argentina), junto a colectivos locales como La Máscara Danzante, Natalia Sanzana, La Cooperativa Teatral y Mascaricia.

Ese mismo día, en el marco de la actividad “Hagamos Junt@s”, se realizarán los talleres “Construye tu Huehue” (12:30 horas) y “Amuletos de Carnaval” (16:30 horas), a cargo de Elsa Padilla y Dayra Benavides, respectivamente. Las familias podrán inscribirse mediante un formulario único alojado en los canales oficiales de FestiMAC, pudiendo elegir uno de los dos talleres para participar. Además, se llevarán a cabo entrevistas con los mascareros invitados, abordando temas como “Carnaval o fiesta patronal: Máscaras Tradicionales” y “Mujeres en la Máscara”.

El domingo 11 de octubre, en el Parque Cultural de Valparaíso, la jornada incluirá una nueva edición de la Feria de Máscaras desde las 14:00 horas. A las 16:00 horas, se realizará la Charla Magistral “Yuyachkani: Teatro y teatralidades de las culturas desde el sur”, a cargo de Miguel Rubio, director y representante del Grupo Cultural Yuyachkani. La tarde continuará con la intervención “La Guadaña” y el taller “Bailemos Son Sureño”, dirigido por Dayra Benavides, para cerrar con la charla magistral “Máscara música congelada” de Alfredo Iriarte.

Finalmente, el lunes 12 de octubre será el cierre del FestiMAC. Desde las 18:00 horas, en calle Condell (frente al Edificio Consistorial), se presentará la Muestra de la Residencia Creativa “Poéticas Enmascaradas”, con una intervención callejera que recorrerá hacia Plaza Victoria. Esta residencia, desarrollada desde julio con 30 participantes, es fruto de un proceso sostenido de investigación, entrenamiento y creación colectiva guiado por Claudio Palacios y Victoria Salazar, con la colaboración de Carla Cepeda y Carlos Muñoz.

La residencia presentará la obra “SUPAY: Romería hacia la divina devoción”, el grupo presenta una propuesta del teatro callejero que nace del encuentro, la confianza y la complicidad construida en el proceso, culminando con una obra colectiva en el espacio público que fusiona máscara, cuerpo danzante e intervención urbana.

Sobre Festimac

FestiMAC es un encuentro que reúne en Valparaíso a creadoras y creadores de distintos territorios latinoamericanos en torno a la máscara como herramienta de investigación, creación y transmisión de saberes. Y es posible gracias al trabajo colaborativo entre organizaciones y espacios culturales comprometidos con el desarrollo artístico y la participación ciudadana.