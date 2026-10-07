Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar 45 años de “Alturas de Macchu Picchu”

Los Jaivas en Teatro Caupolicán

9 y 10 de octubre

Entradas en este link

Después de recorrer distintas ciudades del país y reencontrarse con miles de espectadores, Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para protagonizar uno de los momentos más esperados de la gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

El regreso a este escenario tiene un carácter profundamente simbólico. Fue en el Teatro Caupolicán, en octubre de 1982, donde Los Jaivas presentaron por primera vez en Chile Alturas de Macchu Picchu, después de haber estrenado la obra meses antes en París. Tres funciones históricas marcaron entonces un momento decisivo en la trayectoria de la agrupación y en la historia de la música chilena.

La histórica agrupación se presentará los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Caupolicán. Serán dos conciertos que marcarán uno de los momentos más simbólicos de la gira nacional “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

Próximas fechas y ciudades:

09 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

12 de Octubre – Coquimbo (Enjoy Coquimbo)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

12 de diciembre – Valparaíso (Teatro Municipal de Valpo)

05 de diciembre – Lima, Perú (Anfiteatro del Parque de la Exposición)