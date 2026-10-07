Presentación del libro “Volver a pasar por el corazón del mar” en Valparaíso

Centex, Sotomayor 233, Valparaíso.



Jueves 8 de octubre – 18:30 horas.

El libro “Volver a pasar por el corazón del mar” (Editorial Demorada) es obra de la poeta, diseñadora y educadora peruana migrante Vanessa Rochabrún Núñez, que reside en Chile hace 13 años: cinco años en Santiago y los últimos ocho en la zona rural de Quintero.

Concebido en formato caja de 25 x 15 x 5 centímetros, este libro de artista (obra de arte que utiliza el soporte del libro como materia) contiene un texto introductorio y siete cartas, cada una de las cuales incluye una postal ilustrada por la autora. En esta interacción entre imagen y palabra, Rochabrún propone como hilo conductor una reflexión sobre la ausencia o presencia del mar en los procesos de duelo.

En virtud de ello, la escritora nacida en el puerto del Callao explora diversos géneros en sus textos: la autoficción, el cuento, la escritura íntima y el ensayo testimonial. En tanto, las ilustraciones toman como base técnicas mixtas como la acuarela, el collage, lápiz de color y acrílico. En cuanto a las temáticas, la obra aborda la migración, la discriminación, la depresión posparto, las violencias de género y hacia las infancias, entre otras.

“Cuando recién llegué a Chile, a Santiago, me hizo mucha falta el mar como referencia geográfica. Me di cuenta de eso con el tiempo, de la importancia de lo constante, de que lo cotidiano muchas veces pasa desapercibido y sólo cuando hace falta somos capaces de dimensionar lo relevante que es a través de los trazos que deja. Eso es el duelo, es lo que la escritura y la creación de este libro me mostró”, comenta Vanessa Rochabrún.

En Perú y Chile

“Volver a pasar por el corazón del mar” ya fue presentado en Perú. Ocurrió el 17 de julio pasado en la Casa de la Literatura Peruana, en Lima, y el del próximo 8 de octubre en el Centex será la primera presentación en Chile y contará con los comentarios de poeta Ingrid Córdova Bustos, la psicóloga Alejandra Bernal y la escritora y diseñadora a cargo de la edición, Laura Flores Moraga, de Editorial Demorada.

La obra cuenta con el apoyo de los ministerios de Cultura de ambos países. En su nación de origen, Vanessa Rochabrún fue beneficiaria de la iniciativa Estímulos Económicos para el Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura de Perú 2025; y en su país residente, se adjudicó los Fondos de Creación 2025 y de Fomento a la Industria del Fondo del Libro y la Lectura 2026 del Ministerio de las Culturas de Chile. Ambas instituciones destacaron el aporte a la bibliodiversidad y a la reflexión a la que invitan los textos.

Además, este libro fue trabajado como proyecto final en el Diplomado de Ilustración Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a cargo de la ilustradora Alejandra Acosta.

Sobre la autora

Vanessa Rochabrún Núñez es poeta, educadora y diseñadora peruana migrante que vive en Chile hace 13 años. Publicó su primer poemario “Espacio de cielo” en 2006. Sus poemas figuran en revistas y antologías de Perú, Chile, Francia y México.

Actualmente se desempeña como profesora de literatura, tallerista y mediadora de lectura y arte para la niñez, juventud y mujeres. Participa activamente en iniciativas culturales vinculadas a la comuna de Quintero, donde reside, y a la Región de Valparaíso.

“Mi objetivo es cuestionar los procesos personales y sociales traspasando las capas de la identidad, a través de la relación entre imagen y palabra”, es su declaración de artista.