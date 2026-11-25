Un total de 11 personas fueron detenidas durante la noche de este martes en el marco del denominado caso “Pirata Gate”, investigación que busca esclarecer responsabilidades penales por irregularidades financieras y administrativas en la Municipalidad de Coquimbo durante la gestión del exalcalde Marcelo Pereira Peralta (2016-2021), quien está entre los detenidos.

Según antecedentes manejados por El Mostrador, el Ministerio Público investiga cinco delitos: fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

El origen del caso se remonta a marzo de 2021, cuando la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría a la gestión financiera del municipio, correspondiente al período comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2019.

El organismo fiscalizador determinó que la deuda municipal alcanzaba los $25 mil millones al cierre de 2019, además de detectar irregularidades en la administración de recursos públicos y en los procedimientos de ejecución presupuestaria.

En agosto de 2021, el actual alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, presentó una querella criminal contra su antecesor y quienes resultaran responsables por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Entre los hechos denunciados figuraban presuntos traspasos irregulares de recursos provenientes de las áreas de Educación y Salud por más de $6.595 millones, que habrían sido utilizados para financiar gastos ordinarios del municipio.

Posteriormente, la administración municipal presentó otra querella por una eventual malversación de fondos públicos relacionada con la construcción del edificio consistorial, por un monto cercano a los $2.900 millones.

En abril de 2023, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a las acciones judiciales mediante una querella por fraude al fisco contra quienes resultaran responsables. Entre los antecedentes investigados figuraban eventuales pagos de honorarios sin respaldo suficiente, contrataciones simultáneas y gastos municipales objetados por Contraloría.

Durante este miércoles se espera conocer oficialmente la identidad de los 11 detenidos, los detalles del operativo policial y los antecedentes de las respectivas audiencias de control de detención y formalización.