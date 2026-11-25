El 69% de las personas encuestadas considera que el liderazgo del Presidente José Antonio Kast dificulta al Gobierno resolver los problemas del país, mientras que apenas un 18% estima que ayuda y un 9% señala que ni ayuda ni dificulta, según la edición de noviembre de la encuesta Data Influye, elaborada por TúInfluyes.

Los resultados coinciden con los peores registros de evaluación presidencial desde el inicio del mandato en la serie de Data Influye. La aprobación de Kast cayó cinco puntos porcentuales hasta el 20%, mientras que su desaprobación aumentó doce puntos y alcanzó el 70%.

Consultados sobre qué factores pesan más en las decisiones importantes del Mandatario, un 39% identifica sus convicciones ideológicas, seguido de un 17% que menciona la opinión de sus asesores y personas de confianza y un 13% que apunta al bienestar y las necesidades de la mayoría de los chilenos. Las recomendaciones técnicas de especialistas alcanzan un 5% y sus convicciones religiosas un 4%.

Respecto de quién ejerce mayor influencia en las decisiones presidenciales, un 38% identifica a los asesores más cercanos de La Moneda, un 22% a los ministros y ministras, mientras que un 16% considera que Kast decide principalmente por sí mismo.

Sobre la forma en que el Mandatario enfrenta los problemas del Gobierno, un 26% considera que cambia frecuentemente sus decisiones, un 20% que delega las decisiones importantes y otro 20% que toma las decisiones necesarias, incluso cuando son difíciles. En tanto, un 17% estima que las posterga y un 12% que evita tomar decisiones difíciles.

Las perspectivas sobre una eventual recuperación de su respaldo ciudadano tampoco son favorables. Un 51% considera que, aunque Kast cambie su forma de gobernar, será difícil que recupere el apoyo perdido, frente a un 30% que estima que mediante cambios podría recuperar parte o gran parte de ese respaldo.

La evaluación del Gobierno también registró un deterioro. Su aprobación disminuyó cuatro puntos porcentuales hasta el 21%, mientras que su desaprobación aumentó catorce puntos y llegó al 69%. Por su parte, la oposición obtuvo un 26% de aprobación y un 50% de desaprobación.

La inflación y el aumento del costo de la vida aparecen como el principal factor que podría debilitar políticamente al Ejecutivo (38%), seguido del tipo de liderazgo presidencial (17%) y el aumento del desempleo (14%).

En cuanto a las áreas de gestión gubernamental, las mayores percepciones de retroceso se registraron en crecimiento económico y empleo (72%), inflación y costo de la vida (69%) y medioambiente y desarrollo sostenible (63%).

El deterioro económico también se refleja en la situación de los hogares. Un 68% de las personas encuestadas afirma que su capacidad para cubrir los gastos mensuales ha empeorado respecto de hace un año, mientras que un 23% señala que se ha mantenido igual y solo un 9% percibe una mejoría.

Asimismo, un 55% califica su situación económica personal como mala o muy mala, diez puntos porcentuales más que en octubre, mientras que un 67% estima que la recuperación económica del país tardará más de dos años.

De cara a 2027, un 47% cree que la economía chilena decaerá y un 27% que se estancará. No obstante, la proporción de quienes esperan que progrese aumentó diez puntos porcentuales respecto de la medición anterior, alcanzando un 26%.

La encuesta también abordó el posicionamiento de los partidos políticos. Un 71% identifica al Partido Comunista como oposición dura, seguido del Frente Amplio (52%). En el oficialismo, un 65% identifica al Partido Republicano como oficialismo duro y un 39% al Partido Nacional Libertario.

En tanto, un 85% sitúa al Partido de la Gente en la oposición, percepción que alcanza un 71% en el caso de la Democracia Cristiana, considerando las categorías de oposición y oposición dura.

La encuesta Data Influye fue realizada entre el 19 y el 23 de noviembre de 2026, mediante un panel online con diseño muestral no probabilístico. Contempló 1.183 entrevistas completas provenientes de 176 comunas, que concentran el 82,9% de la población nacional. El estudio informa un margen de error referencial de ±2,8 puntos porcentuales, bajo supuestos de muestreo aleatorio simple y un nivel de confianza del 95%.

El informe completo está disponible en TúInfluyes.