Obra “Las Últimas Horas del Maestro” en San Joaquín

Centro Cultural de San Joaquín, Coñimo 286, San Joaquín.



Miércoles 21 de octubre – 19:30 horas.

Gratis.

La compañía REQUIEM conmemorará los diez años de su obra inspirada en el último mes de vida del maestro Jorge Peña Hen, con una función gratuita el miércoles 21 de octubre, en el Centro Cultural de San Joaquín, ubicado en Coñimo 286.

Músico, compositor y director de orquesta, Jorge Peña Hen fue un pionero de la educación musical en Chile y desarrolló en La Serena un proyecto de formación orquestal para niños y jóvenes que se convertiría en un referente para la educación musical del país y de Latinoamérica.

“Las Últimas Horas del Maestro” se sitúa específicamente en el último mes de vida del director de orquesta, reconstruyendo desde el lenguaje de la danza-teatro y el Butoh sus últimos días, hasta su detención y posterior asesinato. La obra es dirigida e interpretada por su nieta, la actriz María Belén Espinosa Peña, la creación musical original y la iluminación corresponden a Simón Olea Martínez y el trabajo audiovisual a Álvaro Riquelme Sepúlveda.

Diez años de recorrido

Durante esta década, Las Últimas Horas del Maestro se ha presentado en diversos Teatros de Santiago y Regiones del Norte y Sur de Chile, también en Argentina y Estados Unidos. La obra ha transitado por diversos espacios y contextos, incluyendo versiones de teatro callejero, versiones online durante la pandemia y versiones subtituladas al inglés.

Manteniendo el compromiso con la Memoria, esta obra ha realizado co-producciones con el Sitio de Memoria del Estadio Nacional, realizando una función el 11 de Septiembre de 2023 en el Centro de Tortura de dicho espacio y en 2025 junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza una gira por cinco regiones del norte de Chile presentando versiones con interpretación de lengua de señas y de audio-descripción para personas ciegas.

Esta obra escénica también se ha extendido hacia otros formatos artísticos, tales como la Fotografía o el Cine. En 2020, la compañía Requiem da origen al primer libro de Butoh en Chile, creando el fotolibro “Caravana de Jorge Peña en tierra Tarapaqueña”. Luego, en 2023, al conmemorarse 50 años de su muerte, el material de la obra “Las últimas horas del Maestro” protagoniza la película documental “Love & Justice”, estrenada en Estados Unidos y posteriormente en la Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda.

Ese mismo año, una versión audiovisual de la obra fue presentada en Francia, en el festival My Little Croco, donde recibió el premio a Mejor Música.

Una exposición para conmemorar diez años

Como parte de esta celebración, se realizará una exposición conmemorativa dedicada a los diez años de vida de la obra.

La muestra estará instalada en el recinto el día de la función, por lo que se recomienda que el público llegue con anticipación para poder verla, antes de asistir a la presentación de las 19:30.