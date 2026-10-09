MSSA inaugura nuevo ciclo expositivo con muestra de Natalia Babarovic

Muestras “Del espacio de acá”, “Nosotros los chilenos: archivar para imaginarnos” y “Tu museo, tu colección”

9 de octubre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

Con tres propuestas que abordan temáticas como la creación artística, los archivos y la historia de la Colección MSSA, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende inicia un nuevo ciclo expositivo. Este viernes 9 de octubre, a las 18:00 horas, se inaugura Del espacio de acá, de Natalia Babarovic, que explora la “trastienda” de la producción artística; Nosotros los chilenos: archivar para imaginarnos, de cinco artistas y docentes de la Universidad Diego Portales, que revisan la colección de publicaciones de Quimantú desde sus propias investigaciones; y Tu museo, tu Colección, una exposición de la Colección MSSA que recorre la historia y diversidad del acervo de Museo.

Durante la inauguración Natalia Babarovic y Christian Yovane dirigirán la performance Occidentosis, en la que Bastián Pino y Josefina Varela, artistas del Taller 916, pintarán en vivo el gran y último salto del bailarín ruso Vaslav Nijinsky durante su internación en una institución psiquiátrica en Suiza, registrado fotográficamente por Jean Manzon.

Una Colección de todos los chilenos

Más de 3.100 obras de arte moderno y contemporáneo, donadas por más de 1.300 artistas de distintas partes del mundo, forman parte de la Colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Como una forma de poner en valor este acervo público se inaugurá la exposición Tu Museo, tu Colección, una propuesta que, a través de una selección de 22 obras, invita a conocer su diversidad, su historia y los distintos momentos que han marcado su conformación.

La propuesta está curada por Caroll Yasky, curadora y coordinadora del Área de Colección y Exposiciones del Museo, y Laura Ibáñez, investigadora curatorial del área. Con obras de Joan Miró, Eduardo Vilches, Olga de Amaral, entre otros, proponen un recorrido por la pluralidad de la Colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, a través de obras realizadas en distintos momentos, geografías y lenguajes.

Diálogos en torno a la pintura

En Del espacio de acá, exposición de la artista Natalia Babarovic y artistas invitados, se aborda la “trastienda” del trabajo artístico: el proceso de aprendizaje, la enseñanza, la vida de taller, los afectos y la manera en que las imágenes circulan e inspiran nuevas obras.

Este proyecto —financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2026— toma su nombre e inspiración del libro Del espacio de acá, del poeta, teórico del arte y filósofo Ronald Kay, quien plantea que en Chile el paisaje fue fotografiado antes de ser pintado, instalando la fotografía como un referente que ha marcado la mirada pictórica del país.

Esta reflexión se relaciona con la experiencia de Babarovic en el Taller 916, espacio de acompañamiento para creadores visuales que dirige junto al artista Christian Yovane. La exposición presenta obras de Natalia Babarovic junto a trabajos de artistas vinculados al Taller 916, como el propio Yovane, Antonia Teillery y Jorge Caperan Caperan, además de la artista Francisca Chacón, quienes presentan distintas aproximaciones a la pintura y sus posibilidades, a través del uso de soportes PVC, la instalación, el stop motion, el textil y la performance.

A esto se suma una selección de obras de la Colección MSSA, escogidas por los artistas para establecer relaciones con las inquietudes que atraviesan la exposición. Entre ellas se encuentran trabajos de Prunella Clough, Natalia Lach-Lachowicz, Zdzisław Jurkiewicz y Pepe Abad, que permiten ampliar la reflexión hacia otros lenguajes, materiales y formas de abordar la imagen.

Nuevas miradas sobre la identidad chilena

Por su parte, el grupo de artistas y docentes de la Universidad Diego Portales compuesto por Andrés Durán, Constanza Hermosilla Urra, N3T0, Cristián Silva-Avária y Valentina Soto inaugurará la exposición Nosotros los chilenos: archivar para imaginarnos. La muestra se inspira en la colección Nosotros los chilenos, serie de publicaciones editadas por Quimantú que registró y visibilizó las costumbres, identidades y oficios de los habitantes del territorio nacional.

Nosotros los chilenos forma parte del Archivo MSSA gracias al proyecto 50 años de Quimantú: Patrimonio, Archivo e Identidad, a cargo de los historiadores Flavia Córdova, Vicente Montecinos y Almendra García- Huidobro, que permitió incorporar al museo 41 de sus 49 volúmenes originales.

Mediante prompts o instrucciones para la IA, el artista Andrés Durán ficciona números de Nosotros los chilenos que nunca llegaron a existir. Mientras que Constanza Hermosilla indaga las relaciones entre fuerza de trabajo, oficio y extractivismo, basándose en los números sobre chinchorreros y mineros del carbón.

Inspirado en el número sobre leyendas chilenas, N3T0 crea un mapa que reúne espacios especulativos y frases que condensan mitos populares, poniendo en tensión imaginarios de internet, culturas antiguas y discursos científicos. Por su parte, Cristián Silva-Avária explora la inestabilidad, la memoria material y las fuerzas telúricas de Chile, abordando lo sísmico desde la imagen y la superposición de fotografías.

Por último, Valentina Soto trabaja en torno a la flora chilena, las plantas abortivas y la emancipación de la mujer, y profundiza una investigación en torno a las relaciones entre naturaleza, paisaje y su construcción colonial.

Te invitamos a conocer estas exposiciones a partir del 9 de octubre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.