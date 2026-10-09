Obra Girls&Boys en M100

14, 15, 16, 17, 21 y 22 de octubre, 20 h

1 h 40 min/ +16 años

Entradas General: $12.000, Estudiantes y personas mayores: $6.000, miércoles popular: $5.000

Teatro Principal — Matucana 100 (Av. Matucana 100, Estación Central)

Una mujer entra a escena, toma una piscola y comienza a contar al público cómo conoció al hombre que creyó que sería el amor de su vida. El encuentro ocurrió casi por azar en un aeropuerto y, desde ahí, vinieron el enamoramiento, el matrimonio, los hijos y la construcción de una familia. Lo relata con ironía, desparpajo y humor, como si se tratara de una rutina de stand up. Pero algo comienza lentamente a quebrarse. Ese tránsito entre la comedia y una historia atravesada por la violencia sostiene Girls&Boys, el elogiado monólogo del dramaturgo británico Dennis Kelly que vuelve a reunir a Antonia Zegers y Alfredo Castro y que regresa con una breve temporada, entre el 14 y el 22 de octubre, en el Teatro Principal de Matucana 100.

Castro dirige y Zegers asume en solitario la interpretación de esta mujer sin nombre que reconstruye ante los espectadores su vida afectiva, profesional y familiar. Estrenada originalmente en Chile en 2022, la versión adapta el texto de Kelly al contexto local y convierte el stand up comedy en el mecanismo que utiliza la protagonista para aproximarse a recuerdos que se vuelven progresivamente más difíciles de narrar. La propuesta nació a partir de Girls & Boys, pieza estrenada en 2018 en el Royal Court Theatre de Londres y posteriormente montada en distintos escenarios internacionales. En su versión nacional, el relato se desplaza hacia Chile y presenta a una mujer proveniente de un entorno de clase media baja que logra construir una posición social y profesional importante mientras su relación de pareja comienza a transformarse.

El dispositivo escogido por Castro resulta fundamental para ese recorrido. La protagonista aparece como si estuviera a punto de realizar una rutina humorística: habla directamente con los espectadores y convierte episodios cotidianos de su relación, el matrimonio, la crianza y el trabajo en material para una narración ágil y mordaz. Pero esa teatralidad funciona también como protección.

Así, lo que inicialmente parece una reconstrucción divertida de una relación sentimental comienza a desplazarse hacia un territorio mucho más inquietante. El humor negro permite aproximarse a preguntas sobre el amor, la maternidad, las relaciones de poder y las distintas formas que puede adquirir la violencia dentro de una familia. La propia estructura del montaje acompaña ese quiebre. El stand up y la ficción comienzan progresivamente a desarmarse hasta dejar a la intérprete prácticamente frente al relato desnudo. En esa operación, la comedia deja de ser únicamente un género para convertirse en una estrategia de supervivencia: una forma de contar aquello que resulta casi imposible enfrentar directamente.

Dramaturgo y guionista británico, Dennis Kelly ha desarrollado una extensa trayectoria en teatro y televisión y es conocido internacionalmente por trabajos como Pulling y Matilda The Musical. Girls & Boys se estrenó en Londres en 2018 y posteriormente ha tenido versiones en distintas ciudades del mundo.

La adaptación dirigida por Castro conserva el núcleo de esa dramaturgia, pero sitúa a la protagonista en un contexto reconocible para el público chileno. El montaje profundiza así en la afectividad y la violencia que pueden desarrollarse dentro de los núcleos familiares, utilizando el humor negro y el progresivo desmantelamiento de la teatralidad como sus principales recursos escénicos. En escena, Antonia Zegers sostiene sola ese recorrido: desde la mujer que seduce al público con una historia divertida sobre cómo conoció a su pareja hasta aquella que necesita recurrir al humor y a la representación para poder reconstruir su pasado.