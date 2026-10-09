VI Encuentro de Áreas Protegidas en Centro Cultural La Moneda

Miércoles 14 de octubre en el Centro Cultural La Moneda

La participación es gratuita

Inscripción en www.encuentroareasprotegidas.com

A cien años de la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo de Chile, autoridades nacionales y representantes del mundo público y privado, comunidades, academia, empresas y organizaciones de la sociedad civil volverán a reunirse para poner en el centro de la conversación el presente y futuro de las áreas protegidas del país.

El VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, a realizarse el próximo 14 de octubre en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, será una instancia en que se abordarán los desafíos que enfrenta Chile para avanzar desde la protección de sus ecosistemas hacia su conservación efectiva.

El evento busca celebrar y poner en valor las áreas protegidas y, al mismo tiempo, generar un espacio de diálogo entre quienes participan de su creación, gestión y desarrollo, para intercambiar experiencias, aprendizajes y fortalecer el vínculo entre conservación y comunidades. En ese escenario, tanto el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tienen un rol fundamental, ya que este último ha estado a cargo de la gestión de las áreas silvestres protegidas del Estado por 56 años, función que será traspasada completamente al SBAP en marzo de 2027.