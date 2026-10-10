Tercera Feria Descubriendo Conocimientos

Sábado 10 de octubre de 2026 d e 09:30 a 14:00 horas

Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 (VM20), Universidad de Chile Arturo Burhle 50, Santiago, cerca de Metro Baquedano

Entrada: Gratuita

Con experiencias interactivas, charlas de destacados investigadores e investigadoras y actividades pensadas para todas las edades, la Universidad de Chile realizará este sábado 10 de octubre la tercera versión de la Feria Descubriendo Conocimientos. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía el conocimiento generado en la Universidad y fortalecer su vínculo con niñas, niños, jóvenes y familias.

¿Cómo se relaciona lo que comemos con nuestra salud? ¿Qué microorganismos conviven con nosotros? ¿Cómo están presentes las matemáticas en actividades cotidianas? ¿Qué puede enseñarnos la ciencia sobre la Antártica, los contaminantes ambientales o las enfermedades? ¿Qué es la física cuántica? Estas y otras preguntas serán parte de la 3.ª Feria Descubriendo Conocimientos.

La actividad se realizará el sábado 10 de octubre, entre las 09:30 y las 14:00 horas, en el Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 (VM20), ingreso por Arturo Burhle 50. El acceso es gratuito y abierto a todo público, y las entradas pueden descargarse previamente a través de PortalTicket.

La jornada reunirá cerca de 20 propuestas interactivas y charlas abiertas, dirigidas a niñas, niños, jóvenes, familias y público de todas las edades. Organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), la iniciativa busca fortalecer la relación entre la Universidad y la sociedad, democratizando el acceso al conocimiento y acercando a las comunidades la investigación, la creación y la innovación que se desarrollan en sus facultades, institutos y centros. A través de juegos, demostraciones y conversaciones con investigadores e investigadoras, la feria propone un espacio para descubrir, experimentar y acercarse al conocimiento de manera participativa.

Ciencia para descubrir, experimentar y compartir

Durante la jornada, el público podrá recorrer muestras interactivas y stands desarrollados por distintas unidades de la Universidad de Chile, entre ellas las facultades de Ciencias, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Ciencias Agronómicas, Odontología, Medicina, Ciencias Forestales y Derecho; además del Instituto de Ciencias Biomédicas, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), el Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CEBIB), el Instituto Milenio BASE y FabLab, entre otras iniciativas.

A través de estas propuestas, niñas, niños, jóvenes y adultos podrán observar microorganismos y hongos al microscopio, conocer vinchucas y chinitas, escuchar la actividad eléctrica de las neuronas, explorar la biodiversidad antártica, aprender sobre ADN y alimentación, descubrir las matemáticas a través del juego y acercarse a la robótica, a los medicamentos, a las plantas y al reciclaje de plásticos. La jornada incluirá, además, juegos, demostraciones, muestras para observar con lupa y actividades para colorear, con el fin de que el aprendizaje ocurra también a través de la experimentación y la participación.

Para incentivar a las y los asistentes a recorrer y descubrir las distintas propuestas, la feria contará, además, con un “Pasaporte a la Ciencia” que incluirá los nombres de los stands participantes, con el fin de que, al completar una actividad o asistir a un stand, puedan sumar un sello al pasaporte y así registrar el recorrido por las diferentes áreas del conocimiento presentes durante la jornada.

Con actividades pensadas para todas las edades, la invitación es a participar en familia y acercarse al trabajo que desarrollan investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile.