Exposición Prueba de Autor (P/a) en Galería Metropolitana

Inauguración: sábado 17 de octubre 2026, 19:00 horas

Abierta hasta el 8 de noviembre 2026

GALERÍA METROPOLITANA (Félix Mendelssohn 2941, Santiago)

El colectivo P/a, después de 25 años, regresa a Galería Metropolitana donde desarrolló sus primeras acciones, para presentar Ejercicio Nº4: Choapino personalizado, una instalación colectiva y transitable que reactiva su archivo y vuelve a poner en tensión autoría, circulación, territorio y los límites entre el espacio artístico y la vida cotidiana.

Prueba de Autor (P/a) -integrado por las artistas visuales Yennyferth Becerra, Sol Frugone, Catherine Gelcich y Carolina Hernández– surgió a fines de los años noventa y comienzos de los 2000, desarrollando una metodología que desplazaba la autoría individual para producir una sola obra desde la conversación, el desacuerdo, la investigación y las decisiones compartidas. En una escena artística fuertemente centralizada y con una brecha de género predominante, trabajar juntas fue una manera de construir un espacio propio de reflexión y producción. Tras años de separación y de trayectorias individuales, el reencuentro recupera esa manera de producir colectivamente.

Ejercicio Nº4: Choapino personalizado toma forma a través de aproximadamente 300 choapinos de fibra de coco que cubrirán el suelo de la galería. Sobre ellos aparecerán palabras, nombres, citas, referencias a ejercicios anteriores y fragmentos provenientes del archivo de P/a. El objeto elegido no es casual. Cotidiano, económico y doméstico, el choapino ocupa habitualmente un lugar de tránsito: está en la entrada de las viviendas, en el límite entre el afuera y el adentro. Este objeto mínimo se transforma en soporte artístico y documental, pero conservará su condición de uso. El público podrá caminar sobre la obra, las pisadas, el desgaste y las huellas producidas durante la exposición pasarán a formar parte de ella. El archivo deja así de funcionar como un registro inmóvil del pasado y vuelve a circular a través de los cuerpos.

Entre las activaciones que el proyecto contempla se encuentra la posibilidad de intercambiar un choapino de P/a por el de una vecina o vecino, desplazando materialmente la obra desde la galería hacia una casa y desde la casa hacia la galería. El gesto vuelve difuso el límite entre institución y vida doméstica, entre objeto artístico y objeto cotidiano, y abre preguntas sobre dónde comienza y termina una obra, quién la activa y qué ocurre cuando abandona los dispositivos tradicionales de exhibición. Ejercicio Nº4 recupera así la dimensión procesual que ha acompañado históricamente el trabajo de P/a. El proyecto considera también una serie de encuentros con la comunidad artística, académica y vecinal, para culminar con la publicación de un catálogo digital que contendrá archivos históricos, textos y la documentación del proceso. Más que conmemorar 25 años, el colectivo P/a vuelve a trabajar en conjunto, poniendo su propia historia en movimiento para preguntarse cómo se inscribe hoy una práctica artística construida desde los bordes y qué puede producir cuando vuelve a entrar en circulación. @colectivop.a