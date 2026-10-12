“…Y de pronto el amanecer” gratis en Villa Alemana

Martes 13 de octubre, a las 15:30 horas,

En el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.

A meses del fallecimiento del icónico actor nacional, Julio Jung, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual en colaboración con la Municipalidad de Villa Alemana, exhibirá el drama …Y de pronto el amanecer, dirigido por Silvio Caiozzi, en una función especial dedicada a las personas mayores y concebida como un homenaje al destacado actor chileno.

La exhibición se realizará el martes 13 de octubre, a las 15:30 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. La entrada es liberada y el ingreso será por orden de llegada.

En esta emotiva historia, que reflexiona sobre las raíces, la identidad y la memoria a través de un viaje por los recuerdos de su protagonista, Julio Jung interpreta a Pancho Veloso, un viejo escritor de artículos de farándula capitalina, quien vuelve a su pueblo natal de la Patagonia chilena después de más de 40 años de haber huido. Al intentar escribir cuentos “vendibles” sobre aquella zona de fin de mundo, enfrentará su pasado y dejará su impostura. Así podrá crear por primera vez en su vida una novela, en la que convertirá a sus amigos y su amada en personajes, y a sí mismo… en un artista de verdad.

La película fue rodada en 2017 en la península de Rilán, en Chiloé, donde el equipo de producción construyó un pueblo ficticio a partir de antiguas casas trasladadas mediante la tradicional minga chilota. Ese conjunto permanece hasta hoy y es conocido como el Pueblito Weltún.

Desde su estreno, …Y de pronto el amanecer ha sido reconocida en importantes festivales internacionales. Obtuvo el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de São Paulo y en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste. En 2019 también recibió un Premio Pulsar en la categoría Música para Audiovisuales, por la banda sonora compuesta por Valentina Caiozzi.