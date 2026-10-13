11° versión de Encuentros Coreográficos Nacionales

Entrada liberada, con inscripción previa y cupos limitados.

Aperturas en el Centro GAM: Plegada tres veces tres, Gesto transmedial, El Último Compás y El Rumor del Agua

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago; Sala B1, Edificio B, piso 2). Inscripción AQUÍ

Apertura en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso: ISLA FÓSIL.

Entrada liberada con inscripción previa a través de ticketera. Pronto más información.

Como antesala del Día Nacional de la Danza, el próximo jueves 15 de octubre comienzan las aperturas de proceso de los 11° Encuentros Coreográficos Nacionales: cinco instancias abiertas al público en las que equipos de danza contemporánea de La Araucanía, Los Ríos, Valparaíso y la Región Metropolitana compartirán el estado de sus investigaciones.

Una apertura de proceso no es el estreno de una obra terminada. Es una instancia en la que cada equipo comparte con el público el estado de su investigación, abre un espacio de diálogo y permite comprender qué significa crear en danza. Esa conversación también aporta al desarrollo de cada obra.

El programa, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, y financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, busca contribuir al desarrollo, la difusión y el reconocimiento disciplinar de la danza contemporánea en Chile.

Los cinco proyectos fueron seleccionados en la convocatoria realizada en 2025 y desarrollan su trabajo durante 2026. Sus aperturas son:

Jueves 15 de octubre a las 19:00 horas: “Plegada tres veces tres”, de Sergio Patricio (Región Metropolitana). Sala B1, Centro GAM.

Sábado 17 de octubre a las 19:00 horas: “Gesto transmedial”, de Loreto García y Nirvana Sepúlveda (Región de La Araucanía). Sala B1, Centro GAM.

Jueves 22 de octubre a las 19:00 horas: “El Último Compás”, de Pita Torres (Región de Valparaíso). Sala B1, Centro GAM.

Sábado 24 de octubre a las 19:00 horas: “El Rumor del Agua”, de Natalia García Huidobro (Región de La Araucanía). Sala B1, Centro GAM.

Jueves 29 de octubre a las 19:00 horas: “ISLA FÓSIL”, de Las Especulativas (Ignacio Díaz y Valentina Kappes) (Región de Los Ríos). Teatro del Parque Cultural de Valparaíso.

Entre agosto y octubre, los cinco equipos participaron en un programa de acompañamiento e intercambio artístico, con hitos de trabajo en espacios colaboradores del Ministerio de las Culturas (Parque Cultural de Valparaíso, GAM, CEAC, Sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago y Centro NAVE), además del Centro Coreográfico de Santiago y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

El proceso fue acompañado por tres coreógrafos de gran trayectoria y de distintas corrientes: Paulina Mellado, coreógrafa, académica y Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2022; Betania González, coreógrafa y docente enfocada en dramaturgia coreográfica; y Rodrigo Chaverini, coreógrafo y docente de danza contemporánea.

Los Encuentros Coreográficos Nacionales nacieron en 2012 como “Encuentros Coreográficos en Sala Arrau”, iniciativa del entonces Área de Danza del CNCA y el Teatro Municipal de Santiago. Desde su novena edición, en 2021, el programa pone en el centro la investigación y el desarrollo de ideas por sobre la obtención anticipada de un producto artístico, con el propósito de potenciar la investigación y la experimentación en torno a la danza.

Coordenadas: