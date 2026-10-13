Exposición y performance “Cocún” con música en vivo en GAM

14 al 25 Ocutre

Martes a Domingo — diversos horarios

Entradas y + info en gam.cl

El público deberá ingresar descalzo al capullo.

“Cocún, repliegue-capullo- metamorfosis”, es una experiencia artística que ocurre dentro de una instalación de gran formato que se activa con funciones en su interior, música en vivo, activación de aromas y un despliegue lumínico inmersivo.

Creado por el colectivo Delight Lab, junto a la artista y arquitecta Victoria Santos, un gran capullo de 11 metros de largo acogerá al público en una estructura que parece estar viva: un organismo que respira, suspendido entre estados, un refugio, un lugar de transformación.

El viaje colectivo reunirá a 35 personas al interior del gran Cocún, recostadas en colchonetas y suspendidas en pequeños capullos, compartiendo un tiempo y una experiencia común de luz, sonido y escucha.

Cada función será una activación única junto a distintos artistas invitados que han trabajado con las posibilidades del sonido, la voz y la vibración: Silvia Vivanco, José Tomás Molina, Eduardo Balazs, Mariana Olivares, Pablo Araneda y Francisco Sánchez, quienes incorporarán música en vivo e instrumentos originales.

También habrá una actividad especial a cargo de Carolina Fuentealba, quien realizará una sesión de respiración consciente llamada NEUMA, una invitación a detenerse, escuchar el cuerpo y conectar con el propio ritmo respiratorio.

En el primer piso, con curatoría de Tiago de Abreu y museografía de Javiera Angulo, se contempla una exposición que propone un cruce entre arte, naturaleza y conocimiento científico. Habrán 9 textiles intervenidos con técnicas mixtas en textil y acuarelas y 4 vitrinas que presentan 4 estados de la crisálida, presentando una faceta plástica del colectivo integrado por los hermanos Andrea y Octavio Gana.

Parte de la muestra es gracias al patrocinio del Museo Nacional de Historia Natural, que expondrá material expositivo de carácter educativo, relacionado con el universo de los insectos y sus procesos de transformación, tales como mariposas, coleópteros, crisálidas y capullos.

Cocún surge de una investigación del colectivo en los bosques del sur de Chile en torno al repliegue, tanto en la naturaleza como en las sociedades, tomando el símbolo de la crisálida como eje para abordar la metamorfosis.