Muestra “Siempre habrá un mañana”de Bruna Truffa

“Siempre habrá un mañana” de Bruna Truffa

Sala de Arte de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Visitas de lunes a sábado, entre 9:00 y 20:00 horas

La muestra titulada “Siempre habrá un mañana” será un recorrido por sus más de 40 años de producción artística. Se inauguró el 1 de octubre en la Sala de Arte de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

“Siempre habrá un mañana” consta de 40 piezas, entre pinturas y esculturas. A través de su propio imaginario, Bruna Truffa presenta imágenes sugerentes que invitan a pensar sobre temas como la libertad, lo doméstico, los estereotipos, la identidad, el progreso económico, la tradición, y lo común y corriente, pero a la vez simbólico.

Bruna Truffa estudió Arte en la Universidad de Chile, y magíster en Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha expuesto en museos y galerías de España, Portugal, Francia, Argentina y Ecuador, entre otros países. Su obra se destaca por la incorporación de elementos tradicionales chilenos, como también de inspiraciones asiáticas, diversas materialidades y colores llamativos.

Esta muestra funciona como un repaso por su realización artística para mirar obras que después de casi 40 años no han sido expuestas. Una de ellas es el políptico de cuatro piezas “Todas iban a ser reinas” (1996).

“Siempre habrá un mañana” estará montada hasta el 30 de enero en la Sala de Arte de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, y se puede visitar de lunes a sábado, entre 9:00 y 20:00 h.