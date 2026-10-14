Jazz: Roberto Fonseca en concierto
- Jazz: Roberto Fonseca en concierto
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Horario: 20.00 horas
- Valores: 20.000 a 40.000 pesos (20% descto. para socios Com. de las Artes)
- Consultas: por whatsapp al +56 9 9188 3447 (lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas)
TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES presentará el retorno a Chile del connotado pianista de jazz latino, Roberto Fonseca, con inusual concierto el miércoles 14 de octubre.
El también cantante, multiinstrumentista, director y productor cubano repasará lo mejor de su repertorio, que incluye 11 discos de estudio, además de un sinnúmero de colaboraciones, bajo un exitoso unipersonal llamado “Roberto SOLO Fonseca”, con el que, sentado al piano, fusiona jazz, música clásica, pop y worldmusic, desplegando su talento no solo como músico de talla mundial, sino también como un cautivador actor y narrador para ofrecer al público un concierto diferente e íntimo (e invitando en algunos momentos a Andrés Coayo, percusionista de Omara Portuondo por más de 20 años).
Desde el inicio de su carrera a principio de los años 90, Roberto Fonseca (1975) ha tenido una muy prolífica carrera, cuyo reconocimiento a nivel mundial incluye una nominación al Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino por el disco “Yo” (2014), además de haber sido el pianista que sustituyó a Rubén González, de Buena Vista Social Club (director musical en las giras de la orquesta cubana), al tiempo de ser director musical, por varios años, de Omara Portuondo, así como oficiar de productor para su último álbum.
Asimismo el artista ha colaborado, entre otros, con Carlinhos Brown, Vicente Amigo, Fatoumata Diawara, Ibrahim Maalouf, Herbie Hancock, DJ Gilles Peterson, además de realizar en Cuba los arreglos, por ejemplo, para la canción “Te venero”, de C. Tangana.
De hecho The Guardian lo resalta como “un pianista, compositor y director de orquesta de fabuloso talento, con una habilidad para la melodía que eclipsa a la de colegas más célebres”, añadiendo que es “de una nueva generación capaz de trascender las fronteras musicales gracias a su excepcional calidad”.
Show: Roberto Fonseca feat. Andrés Coayo
Piano: Roberto Fonseca
Percusión: Andrés Coayo
Ingeniero de sonido: Javier Lloret
Tour manager: Javier Lloret
Duración concierto: 1 hora y 30 minutos aprox.