“Premoniciones” llega a Balmaceda Arte Joven Los Lagos

Inauguración: 15 de octubre de 2026, 18:00 horas

Galería Activa, Balmaceda Arte Joven Los Lagos, Francisco Bilbao 365, Puerto Montt

Entrada gratuita

Balmaceda Arte Joven Los Lagos presenta “Premoniciones”, exposición que forma parte de Balmaceda Visual, iniciativa nacional que busca generar espacios de exhibición, circulación y reflexión para artistas jóvenes de distintas regiones del país.

La muestra reúne las obras de Javiera Clavería Araneda, Catalina Tapia Ríos, Aldo Enrique Espinoza Messina y Cristóbal Franco Mansilla, quienes, desde diferentes lenguajes y materiales, exploran relaciones entre territorio, memoria, cuerpo, tecnologías, consumo y experiencias cotidianas.

“Premoniciones” reúne cuatro obras realizadas entre 2023 y 2026, que transitan por la pintura, la instalación y la videoinstalación. Bajo la categoría de “Temores nostálgicos” se presenta Cajitas, de Catalina Tapia Ríos, mientras que Variabilidad de la recurrencia, de Javiera Clavería Araneda; Ludotopía, de Aldo Enrique Espinoza Messina; y Lingua Franca, de Cristóbal Franco Mansilla, forman parte de “Tierras distópicas”.

Cuatro aproximaciones a un presente incierto

Las obras que integran la exposición proponen distintas formas de observar un presente atravesado por cambios y contradicciones. En ellas aparecen objetos cotidianos, recuerdos, imaginarios, tecnologías y paisajes que permiten aproximarse a las maneras en que las personas experimentan y construyen los espacios que habitan.

Desde sus diferentes propuestas, los y las artistas abren preguntas sobre la relación entre las experiencias individuales y las transformaciones de los territorios. Así, lo cotidiano se convierte en un punto de partida para observar aquello que genera incertidumbre, nostalgia o extrañeza frente al mundo contemporáneo.

La exposición se articula además con la línea curatorial “Territorio, Cuerpo y Afectos”, que durante 2026 orienta el programa formativo de Galería Activa de Balmaceda Arte Joven Los Lagos. Desde esta perspectiva, las obras son abordadas como espacios para reconocer el territorio no solo como un lugar físico, sino también como un espacio vivido, sentido y cargado de experiencias.

A través de las mediaciones artísticas asociadas a la muestra, estudiantes podrán relacionar las obras con sus propios recuerdos, preocupaciones y formas de habitar el territorio, acercándose al arte contemporáneo desde sus experiencias cotidianas.

Con “Premoniciones”, Balmaceda Visual amplía su circuito de exhibición y circulación hacia la Región de Los Lagos, acercando al público propuestas de artistas jóvenes que, desde diferentes lenguajes, observan las transformaciones y tensiones que atraviesan nuestro presente.