Cantor a lo poeta Juan Domingo Pérez Ibarra presenta su primer disco

Presentación disco el 16 de octubre

n. 1954, Santa Rita de Pirque

Entrada liberada (reservas en Portaldisc)

Al trino del guitarrón es un registro reciente, que combina música, poesía y relatos autobiográficos del guitarronero y divulgador, Tesoro Humano Vivo 2019.

El disco es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional (Convocatoria 2026) y será presentado en vivo el 16 de octubre, en Pirque, con entrada liberada (reservas en Portaldisc)

Un disco que es como una autobiografía. Pero no un relato escrito, como es habitual, sino que una obra que ordena esos recuerdos en canto, guitarrón, poesía en décimas y oralidad.

Al trino del guitarrón es un disco de características únicas en nuestro país, que se presenta como el registro de un testimonio fundamental para la tradición de nuestra cultura popular. Se trata del primer disco publicado por Juan Domingo Pérez Ibarra (n. 1954, Santa Rita de Pirque), cantor, poeta y guitarronero, reconocido como una figura fundamental para la continuidad y salvaguardia de la tradición campesina del canto a lo poeta. Por su valioso aporte al patrimonio cultural inmaterial de Chile ha sido nombrado Tesoro Humano Vivo por el Ministerio de las Culturas de Chile, y también Hijo Ilustre de Pirque.

El disco es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional (Convocatoria 2026), grabado en la tierra natal de don Juan, y que tendrá una presentación en vivo el viernes 16 de octubre, en el Salón Municipal de Pirque (entrada liberada). Las reservas para la ocasión se encuentran ya abiertas en www.portaldisc.com/evento/ altrinodelguitarron