Celebración del Día Nacional de la Danza 2026 en Ceina

Durante octubre, Centro Cultural CEINA impulsará una programación especial en torno al Día Nacional de la Danza, concebida como un espacio de encuentro para el sector, de reconocimiento a su historia y de proyección hacia las nuevas generaciones.

La iniciativa surge de una mesa de trabajo convocada por CEINA junto a representantes de UNIACC, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad de Chile y Escuela Moderna de Música y Danza, que desde abril de 2026 ha trabajado colaborativamente en la construcción de una programación que permita recuperar y generar nuevos espacios de encuentro, visibilidad y celebración para la danza en Chile.

El programa busca poner en valor la memoria de la danza nacional y a quienes han contribuido a construirla, propiciar el encuentro entre distintas generaciones de artistas, intérpretes, docentes y estudiantes, y abrir espacios de reflexión en torno a los desafíos actuales y futuros de la disciplina.

La celebración contempla tres instancias:

Gala de la Danza. Un encuentro que retoma el espíritu de las históricas galas realizadas en el Teatro Municipal de Santiago y que, en esta primera edición, reunirá a creadoras y creadores de la danza de los años 90 en una noche de encuentro, memoria y homenaje. Durante la Gala se realizará un reconocimiento a las maestras Evelyn Cordero, Karen Connolly y Ximena Pino por su trayectoria y aporte a la danza en Chile, y a la Compañía Generación del Ayer por sus 30 años de trayectoria. Miércoles 21 de octubre, 19:30 horas, Aula Magna. Canje de entradas gratuitas en Passline: https://www.passline.com/eventos/dia-nacional-de-la-danza-gala-de-la-danza-ceina

La Gala de la Danza se realizará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:30 horas, en el Aula Magna de Centro Cultural CEINA, y será uno de los hitos centrales de esta programación. Estará conducida por Lorena Hurtado y Pamela Quero. Se presentarán sobre el escenario creadores y creadoras que fueron figuras relevantes en la escena durante los años 90: Compañía Danza en Cruz, Jorge Olea, Compañía Generación del Ayer, Luis Eduardo Araneda, Beatriz Alcalde, Verónica Varas, Paola Aste, Teresa Alcaino, Carla Lobos, Luz Condeza, Marcela Ortiz de Zárate y Compañía de Danza Espiral, que cerrará la noche con una pieza en homenaje a Patricio Bunster.

Intervenciones de danza de estudiantes. Una jornada protagonizada por estudiantes de las escuelas participantes, que intervendrán distintos espacios de Centro Cultural CEINA, propiciando el encuentro entre formación, creación y nuevas generaciones de intérpretes. Entre las propuestas está Orgánica, de Marcelo Sepúlveda, con 30 intérpretes de quinto año de la Escuela Moderna de Música y Danza. Jueves 22 de octubre, 19:30 horas. Entrada liberada sin inscripción previa.

Paneles de conversación. Cuatro conversaciones sobre el presente y el futuro de la danza, desde el patrimonio, los entornos digitales, las prácticas del cuerpo y la asociatividad. Jueves 22 y viernes 23 de octubre en las Salas Multimedia de CEINA. Entrada Liberada sin inscripción previa.

Danza y patrimonio (jueves 22, 10:00 a 11:30 h): Fernanda Vera (directora del Archivo Andrés Bello), Osvaldo Cádiz (investigador en cultura popular y tradicional) y Fernanda González (directora del Archivo Fotográfico Por La Danza). Modera Carlos Delgado.

Danza y entornos digitales (jueves 22, 12:00 a 13:30 h): Bethania González (coreógrafa, intérprete e investigadora), Sebastián Sepúlveda (intérprete y gestor de Arena Danza) y Valentina Serrati (investigadora y artista medial). Modera Javier Ibacache.

Prácticas del cuerpo (viernes 23, 10:00 a 11:30 h): Erick Báez (director de la Escuela EB), Kari Keller (artista escénicx, docente y gestorx cultural), Daniela Marini (académica de la Universidad de Chile) y Avatara Ayuso (directora del Ballet Nacional Chileno). Modera Lorena Hurtado.

Danza y asociatividad (viernes 23, 12:00 a 13:30 h): Marjorie Ávalos (SINATTAD), Francisco Bagnara (Red Danza Sur). Modera Jorge Olea.

A través de estas iniciativas, CEINA y las instituciones participantes buscan fortalecer los vínculos dentro de la comunidad de la danza, reconocer a sus referentes y generar espacios de transmisión entre generaciones, entendiendo la memoria no solo como una mirada hacia el pasado, sino también como una herramienta para pensar y construir el futuro de la disciplina.

Con esta primera edición, CEINA busca contribuir a recuperar una tradición de encuentro y celebración colectiva, generando una instancia que pueda proyectarse en el tiempo y seguir creciendo a partir de la colaboración entre espacios culturales, instituciones formativas, creadoras, creadores y nuevas generaciones.