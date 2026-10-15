Librería Crisis: Ciclo de encuentros con lo mejor de la literatura mapuche en Valparaíso

El Mapuclub en la Librería Crisis de Valparaíso

Todos los encuentros son gratuitos

Durante esta primavera y verano, la Librería Crisis de Valparaíso estará desarrollando la segunda temporada de El Mapuclub. En esta versión, serán cuatro sesiones con escritores mapuche, abarcando los géneros de poesía, narrativa y crónica.

“Por segundo año consecutivo, organizamos este ciclo en torno a los libros y las escrituras mapuche. El año pasado tuvimos un gran éxito de convocatoria de aquellas familias que buscan conocer en profundidad qué es la literatura mapuche. Producto del incendio que sufrimos este año, temimos no lograrlo, pero hemos trabajado incansablemente para poder tener el Mapuclub en pie. Nuestra idea es generar un espacio fraterno, recordando las antiguas prácticas colectivas de trawün -como decimos en mapudungun a los encuentros, compartiendo una once comunitaria, donde todas las personas son bienvenidas, sin necesidad previa de inscripción. Solo pedimos que traigan sus aportes para compartir un momento de conversación”, expresa Marilen Llancaqueo, actual dueña de la librería.

Esta segunda temporada la inaugura el destacado escritor williche Jaime Huenún, quien llega a la Crisis a presentar su última obra “El Regreso de Torito Callulaf y otros relatos provincianos”, el jueves 15 de octubre a las 18.30 horas.

Jaime Huenún (Valdivia 1967). Destacado poeta, reconocido con el Premio Nacional de Literatura Jorge Teillier, Premio Pablo Neruda, entre otros. Ha publicado Puerto Tralk, Reducciones, Fanon city meu, La calle Mandelstam y otros territorios apócrifos, Ceremonia de los nombres, La caída de la casa Kissinger, Tráeme un arcoíris. Poemas mapuche para niños y niñas, Los viajes, las vigilias. Antología personal, Crónicas de La Nueva Esperanza, Agua Rápida, Sentados junto al fuego. Relatos mapuche para niñas y niñas y El Regreso de Torito Callulaf y otros relatos provincianos que es el elegido para ser parte del Mapuclub.

La siguiente sesión será el jueves 12 de noviembre con el periodista Pedro Cayuqueo y el investigador Enrique Antileo quienes conversarán sobre el libro Carlos Huayquiñir, el primer periodista mapuche y sobre el legado de su obra para las escrituras mapuche.

Luego, el viernes 11 de diciembre, Carla Llamunao viaja desde Temuco a presentar Venimos de la noche, su segundo libro de poesía publicado por el sello mapuche Veranada Ediciones. Finalmente, cierra el ciclo la premiada escritora angelina, Yeny Díaz Wenten, quien, por primera vez presenta su obra literaria en Valparaíso.

Este ciclo será guiado por Marilen Llancaqueo, creadora de la idea y dueña de Librería Crisis y Daniela Catrileo, recientemente reconocida con el Premio Anna Seghers.

Esta iniciativa es cofinanciada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026 y cuenta con la colaboración de la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura de la Universidad de Valparaíso, el Centro de Estudios y Documentación Memoria Mapuche, el Proyecto Un Siglo de Literatura Mapuche, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Los sellos editoriales de los escritores invitados, Lom Ediciones, Pehuen Editores, Veranada Ediciones y Libros del Cardo quienes donaran un ejemplar para sorteo en el marco de esta temporada.

Todos los encuentros son gratuitos, abiertos a la comunidad y se estarán realizando en las dependencias de la Librería Crisis, ubicada en Avenida Brasil (Yungay) 1580, Valparaíso.

Se recuerda llevar un aporte alimenticio para compartir en cada tertulia y estar atentos a la información en redes sociales.

Redes sociales: @libreriacrisis – www.libreriacrisis.cl