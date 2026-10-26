Noche de grandes coreógrafos en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.



27 al 30 de octubre.

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Con un programa excepcional volverá a lucir su virtuosismo y expresividad el Ballet de Santiago sobre el escenario del Teatro Municipal de Santiago. La compañía dirigida por César Morales Anderson presentará, del 27 al 30 de octubre, su espectáculo Noche de grandes coreógrafos que reúne a cinco importantes creadores de la danza actual.

Se trata de William Forsythe, a cargo del estreno de The Vertiginous Thrill of Exactitude; James Pett y Travis Clausen-Knight, quienes traerán de vuelta Bodies of Division; Thierry Malandain, estrenando La muerte del cisne; y Eduardo Zúñiga, quien presentará su nueva creación, La puerta.

“Desde la elegancia del ballet clásico hasta la energía de la danza contemporánea, el Ballet de Santiago desplegará toda su versatilidad en un programa que reúne los universos creativos de cinco grandes coreógrafos de la actualidad. Una oportunidad para descubrir nuevas formas de vivir esta expresión artística que les invitamos a disfrutar con nosotros”, dice César Morales Anderson, director del Ballet de Santiago.

William Forsythe, flamante coreógrafo estadounidense ganador del León de Oro a la Trayectoria en el Festival de Venecia de 2010, realizará su esperado debut en Chile con The Vertiginous Thrill of Exactitude, título con música de F. Schubert que cruza ballet clásico y experimentación coreográfica, exigiendo gran rapidez y precisión. La escenografía también la firma Forsythe, en tanto que la reposición es de Kathryn Bennetts, el vestuario de Stephen Galloway y la iluminación de Tanja Rühl, recreada por Jim French.

Le sigue Bodies of Division del dúo británico James Pett y Travis Clausen-Knight, pieza especialmente comisionada para el Ballet de Santiago y estrenada por este cuerpo artístico en 2025, año en que fue seleccionada como la Mejor Obra por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. De estilo visceral y apasionado, su reposición está a cargo de Cyril de Marval, su diseño integral de Loreto Monsalve y su iluminación de Ricardo Castro. Mientras que su música contempla Las cuatro estaciones de A. Vivaldi revisitadas por Max Richter.

Otro importante estreno nacional lo marcará La muerte del cisne de Thierry Malandain —coreógrafo francés detrás de la exitosa María Antonieta estrenada en 2024 por el Ballet de Santiago—, quien reimagina la emblemática obra creada por Michel Fokine para Anna Pavlova, convirtiéndola en una versión para tres bailarinas. Originalmente concebido para el Festival de Danza de Kuopio, el título cuenta con música de C. Saint-Saëns, escenografía y vestuario del recordado Jorge Gallardo e iluminación de Jean-Claude Asquié.

Cierra este programa Eduardo Zúñiga, director de la plataforma Wako Danza, donde convergen la danza, la salud, las artes mediales y el texto. El coreógrafo nacional afincado en España realizará el estreno mundial de La puerta, una pieza musicalizada por A. Piazzola que une danza y tango, y que cuenta con escenografía de Luis Crespo, vestuario de Carlos Mora e iluminación de Ricardo Castro.

THE VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE

Coreografía y escenografía: William Forsythe

Repositora: Kathryn Bennetts

Música: Franz Schubert

Vestuario: Stephen Galloway

Iluminación: Tanja Rühl; recreada por Jim French

Estreno en Chile.

Con música de Franz Schubert: Allegro vivace de la Sinfonía n.º 9 en Do mayor, D. 944

Esta obra fue estrenada originalmente el 20 de enero de 1996, Ballet Frankfurt, Ópera de Frankfurt, Alemania.

BODIES OF DIVISION

Coreografía: James Pett / Travis Clausen-Knight

Música: Max Richter

Repositor: Cyril de Marval

Diseño integral: Loreto Monsalve

Iluminación: Ricardo Castro

Premio mejor obra de danza Círculo de Críticos de Arte de Chile 2025

LA MUERTE DEL CISNE

Coreografía: Thierry Malandain

Repositor: Giuseppe Chiavaro

Música: Camille Saint-Saëns

Escenografía y vestuario: Jorge Gallardo

Iluminación: Jean-Claude Asquié

Estreno en Chile. Obra creada para el festival de Kuopio (Finlandia)

LA PUERTA

Coreografía: Eduardo Zúñiga (Wako Danza)

Música: Astor Piazzola

Escenografía: Luis Crespo

Vestuario: Carlos Mora

Iluminación: Ricardo Castro

Estreno mundial. Producción del Teatro Municipal de Santiago



Funciones

Martes 27 de octubre – 19:00 horas

Miércoles 28 de octubre – 19:00 horas

Jueves 29 de octubre – 19:00 horas

Viernes 30 de octubre – 19:00 horas