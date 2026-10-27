Exposición “Colonia Dignidad: a plena luz, todavía” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Disponible desde el 30 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugurará el próximo jueves 29 de octubre, a las 18:30 horas, una exposición histórica dedicada a Colonia Dignidad, desarrollada en colaboración con la Universidad Libre de Berlín, Alemania, en el marco del proyecto internacional Memorias interactivas de Colonia Dignidad (iECD).

La iniciativa busca dar visibilidad a las memorias en torno a Colonia Dignidad mediante la investigación, la difusión de testimonios y el acceso público a fuentes documentales. El proyecto contempla dos resultados principales: una exposición temporal en el Museo y el desarrollo de una estación interactiva digital que, posteriormente, se incorporará a su exposición permanente.

La muestra propone un recorrido por la historia del enclave, las violaciones a los derechos humanos cometidas en su interior y su vinculación con la dictadura civil militar chilena, a través de testimonios, documentos de archivo y objetos personales de las personas afectadas. Su objetivo es contribuir al conocimiento público de estos hechos, abordar la complejidad humana, histórica y política, así como el presente de Colonia Dignidad, promoviendo la reflexión sobre las responsabilidades y las deudas pendientes en materia de memoria, verdad, justicia y reparación.

Fundada en 1961 por el alemán Paul Schäfer, quien llegó a Chile tras abandonar su país debido a acusaciones de abuso sexual, Colonia Dignidad se estableció en la precordillera de Parral. En este asentamiento sus habitantes fueron sometidos a trabajo forzado y donde se cometieron abusos sexuales sistemáticos contra niños y niñas. Durante la dictadura civil militar, el lugar también operó en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como centro de detención, tortura y desaparición de personas.

La exposición se organiza en cinco ejes temáticos: el territorio, los Estados, la vida al interior de la sociedad benefactora, el rol de Colonia Dignidad durante la dictadura, y la resistencia y las luchas por la dignidad. A través de estos ámbitos, la muestra busca ampliar la comprensión de las distintas dimensiones del caso y de las experiencias de quienes fueron afectados por sus crímenes.

Uno de los elementos centrales será una estación interactiva digital inédita, que permitirá acceder a testimonios y materiales del Archivo de Historia Oral de Colonia Dignidad (CDOH), iniciativa desarrollada entre 2019 y 2022 que reúne entrevistas a testigos de la época y que se encuentra disponible públicamente en www.cdoh.net. La estación ampliará las posibilidades de acercamiento a estas memorias y, una vez finalizada la exposición temporal, se incorporará a la muestra permanente del Museo.

“Es muy importante para el Museo ser parte de la reparación simbólica respecto a este lugar tan complejo, que atraviesa distintas dimensiones y tiempos y que dejó víctimas antes, después y durante la dictadura de Pinochet. Es fundamental que nos vinculemos con esta herida que aún sigue abierta”, señala María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Un proyecto internacional para ampliar el acceso a las memorias

El proyecto busca fortalecer el acceso público a las fuentes y los testimonios que permiten conocer esta historia, promover nuevas investigaciones y profundizar los vínculos académicos, profesionales y con la sociedad civil entre Chile y Alemania. En este sentido, la exposición se suma al trabajo que el Museo desarrolla en torno a la preservación y difusión de archivos relacionados con Colonia Dignidad, entre ellos el archivo de fichas incorporado a sus colecciones en 2024.

La iniciativa es impulsada en conjunto con la Universidad Libre de Berlín, a través de su Instituto de Estudios Latinoamericanos y el equipo de Colecciones de Entrevistas Digitales, responsable del archivo CDOH, y cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

Con esta exposición, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos reafirma su compromiso con la preservación de las memorias, la promoción de los derechos humanos y la construcción de espacios públicos que permitan conocer, comprender y reflexionar críticamente sobre las violaciones a los derechos humanos y sus consecuencias en el presente.