Exposición “Colonia Dignidad: a plena luz, todavía” en Museo de la Memoria
Exposición “Colonia Dignidad: a plena luz, todavía” en Museo de la Memoria
- Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.
- Disponible desde el 30 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugurará el próximo jueves 29 de octubre, a las 18:30 horas, una exposición histórica dedicada a Colonia Dignidad, desarrollada en colaboración con la Universidad Libre de Berlín, Alemania, en el marco del proyecto internacional Memorias interactivas de Colonia Dignidad (iECD).
La iniciativa busca dar visibilidad a las memorias en torno a Colonia Dignidad mediante la investigación, la difusión de testimonios y el acceso público a fuentes documentales. El proyecto contempla dos resultados principales: una exposición temporal en el Museo y el desarrollo de una estación interactiva digital que, posteriormente, se incorporará a su exposición permanente.
La muestra propone un recorrido por la historia del enclave, las violaciones a los derechos humanos cometidas en su interior y su vinculación con la dictadura civil militar chilena, a través de testimonios, documentos de archivo y objetos personales de las personas afectadas. Su objetivo es contribuir al conocimiento público de estos hechos, abordar la complejidad humana, histórica y política, así como el presente de Colonia Dignidad, promoviendo la reflexión sobre las responsabilidades y las deudas pendientes en materia de memoria, verdad, justicia y reparación.
Fundada en 1961 por el alemán Paul Schäfer, quien llegó a Chile tras abandonar su país debido a acusaciones de abuso sexual, Colonia Dignidad se estableció en la precordillera de Parral. En este asentamiento sus habitantes fueron sometidos a trabajo forzado y donde se cometieron abusos sexuales sistemáticos contra niños y niñas. Durante la dictadura civil militar, el lugar también operó en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como centro de detención, tortura y desaparición de personas.
La exposición se organiza en cinco ejes temáticos: el territorio, los Estados, la vida al interior de la sociedad benefactora, el rol de Colonia Dignidad durante la dictadura, y la resistencia y las luchas por la dignidad. A través de estos ámbitos, la muestra busca ampliar la comprensión de las distintas dimensiones del caso y de las experiencias de quienes fueron afectados por sus crímenes.
Uno de los elementos centrales será una estación interactiva digital inédita, que permitirá acceder a testimonios y materiales del Archivo de Historia Oral de Colonia Dignidad (CDOH), iniciativa desarrollada entre 2019 y 2022 que reúne entrevistas a testigos de la época y que se encuentra disponible públicamente en www.cdoh.net. La estación ampliará las posibilidades de acercamiento a estas memorias y, una vez finalizada la exposición temporal, se incorporará a la muestra permanente del Museo.
“Es muy importante para el Museo ser parte de la reparación simbólica respecto a este lugar tan complejo, que atraviesa distintas dimensiones y tiempos y que dejó víctimas antes, después y durante la dictadura de Pinochet. Es fundamental que nos vinculemos con esta herida que aún sigue abierta”, señala María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Un proyecto internacional para ampliar el acceso a las memorias
El proyecto busca fortalecer el acceso público a las fuentes y los testimonios que permiten conocer esta historia, promover nuevas investigaciones y profundizar los vínculos académicos, profesionales y con la sociedad civil entre Chile y Alemania. En este sentido, la exposición se suma al trabajo que el Museo desarrolla en torno a la preservación y difusión de archivos relacionados con Colonia Dignidad, entre ellos el archivo de fichas incorporado a sus colecciones en 2024.
La iniciativa es impulsada en conjunto con la Universidad Libre de Berlín, a través de su Instituto de Estudios Latinoamericanos y el equipo de Colecciones de Entrevistas Digitales, responsable del archivo CDOH, y cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.
Con esta exposición, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos reafirma su compromiso con la preservación de las memorias, la promoción de los derechos humanos y la construcción de espacios públicos que permitan conocer, comprender y reflexionar críticamente sobre las violaciones a los derechos humanos y sus consecuencias en el presente.
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