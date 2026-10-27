Antofagasta: fiscalía suma 130 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023

En dos semanas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía Regional de Antofagasta, concretaron ocho procedimientos que suman cerca de 2,7 toneladas de droga.

Los cinco más recientes, realizados entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre, aportaron cerca de 1.884 kilos de droga y el decomiso de un fusil, con tres personas detenidas que quedaron en prisión preventiva.

En efecto, en el Salar de Ascotán, junto a la frontera con Bolivia, el OS-7 de Carabineros halló 1.433 kilos de marihuana a partir del análisis de huellas en el altiplano. Camino al Paso Jama, la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama encontró droga junto a un fusil, tras un aviso ciudadano, y al día siguiente detuvo en el terminal de buses de esa comuna a un hombre con 11,6 kilos de clorhidrato de cocaína, que quedó en prisión preventiva.

En Calama, en tanto, la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a dos personas de una agrupación que acopiaba droga y la repartía incluso por delivery; ambas fueron formalizadas por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva. En otro procedimiento, en una parcela, la brigada incautó 406,3 kilos de marihuana.

Al respecto, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explica que cada vez que se produce una incautación importante, se asigna un fiscal especializado, y luego comienza el análisis criminal integrado a los equipos de crimen organizado, con el fin de seguir el dinero junto a las unidades especializadas de Carabineros y la PDI, y “leer la Macrozona Norte como un solo escenario”, señala el fiscal, quien explica que, de hecho, “la frontera de Chile termina en el mapa; la persecución, no”.

Al 25 de octubre, Fiscalía Regional de Antofagasta registraba registran 130,5 toneladas de droga incautada desde octubre de 2023, con un ritmo que pasó de 55 kilos diarios en 2024 a 218 en 2026. Los volúmenes, de hecho, son casi exponenciales: si en 2024 en esa zona se decomisaron 20.2 toneladas, en 2025 fueron 38.9 y en lo que va de 2026 va son 64.9.

El mercado también cambió: a la misma fecha, la marihuana incautada creció 199% y la ketamina 137%, mientras la pasta base de cocaína bajó 36%. Lo decomisado durante el primer semestre de 2026 en la Región de Antofagasta es casi el 50% de todas las drogas decomisadas en el país en ese periodo, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno.

En términos de imputados, según las cifras entregadas por la misma fiscalía, ha habido dos mil condenados por tráfico de drogas desde octubre de 2023 a mayo de este año. En 2025 apareció además la metanfetamina, con 844 kilos.