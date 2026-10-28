Feria Científica Nacional Juvenil en Museo Nacional de Historia Natural
Feria Científica Nacional Juvenil en Museo Nacional de Historia Natural
- Museo Nacional de Historia Natural, parque Quinta Normal, Metro Quinta Normal.
- 28 al 30 de octubre.
- Más información AQUÍ.
¿Cómo transformar botellas PET recicladas en filamento para impresión 3D? ¿De qué manera se puede generar electricidad a partir de aguas residuales? ¿Qué pueden revelar los microplásticos presentes en alimentos o los humedales urbanos sobre la salud de los ecosistemas? Estas son algunas de las preguntas que buscan responder las y los estudiantes que participarán en la 55.ª versión de la Feria Científica Nacional Juvenil del Museo Nacional de Historia Natural, que se realizará entre el 28 y el 30 de octubre y reunirá a jóvenes investigadores de distintas regiones del país en torno a proyectos que abordan algunos de los principales desafíos científicos, tecnológicos y ambientales de la actualidad.
Fiel a su tradición, la Feria Científica Nacional Juvenil reúne a estudiantes de enseñanza básica y media que encuentran en la investigación científica una oportunidad para explorar preguntas, desarrollar ideas y compartir sus descubrimientos. Este 2026, 26 proyectos de nueve regiones del país formarán parte del encuentro, con representantes de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos.
Los proyectos seleccionados para esta versión abordan una amplia variedad de temáticas científicas y ambientales de gran relevancia. Entre ellos destacan investigaciones sobre biodiversidad y conservación de ecosistemas, incluyendo aves rapaces, humedales urbanos y el Salar del Huasco; estudios relacionados con contaminación por microplásticos y sus efectos en el medioambiente; propuestas de economía circular que transforman residuos orgánicos y plásticos en nuevos materiales; innovaciones en generación y eficiencia energética; iniciativas orientadas a la salud humana y ambiental mediante el control de biofilms, parásitos y fitopatógenos; así como proyectos que incorporan herramientas tecnológicas y de modelamiento computacional, como la realidad aumentada y la inteligencia artificial aplicada al estudio de proteínas neurodegenerativas. La diversidad de las investigaciones da cuenta de la creatividad, rigurosidad y compromiso de estudiantes de enseñanza básica y media con los desafíos científicos y socioambientales de la actualidad.
Tanto los proyectos de enseñanza básica como media poseen un alto nivel de calidad, y fueron muy bien evaluados por los seleccionadores. Los resultados de la feria se darán a conocer el viernes 30 de octubre a las 15:00 horas, en la ceremonia de premiación y clausura del evento.
El MNHN y Puerto de Ideas unen esfuerzos por la ciencia escolar
Gracias a una alianza de colaboración entre el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) y la Fundación Puerto de Ideas, esta versión de la Feria Científica Nacional Juvenil contará con un reconocimiento especial destinado a destacar proyectos sobresalientes por su calidad científica y su capacidad para comunicar la ciencia de manera clara y cercana. Como parte de esta iniciativa, los equipos distinguidos tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones en una futura edición del Festival de Ciencia Puerto de Ideas, acercando su trabajo a nuevas audiencias y fortaleciendo el vínculo entre la investigación escolar, la divulgación científica y la ciudadanía. Esta colaboración busca seguir impulsando el talento de jóvenes investigadores e inspirar el interés por la ciencia y el patrimonio en todo el país.
El director del MNHN, Mario Castro, señala que “la Feria Científica Nacional Juvenil da cuenta del enorme talento y compromiso de las nuevas generaciones con la investigación y la búsqueda de soluciones a los desafíos de nuestro tiempo. Nos entusiasma recibir proyectos sobre biodiversidad, medioambiente, energías renovables y nuevas tecnologías, y contar además con la colaboración de la Fundación Puerto de Ideas, una alianza que contribuirá a acercar estas investigaciones a nuevos públicos”
La Feria Científica Nacional Juvenil se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre, en el Salón Central del Museo Nacional de Historia Natural, y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo, con entrada gratuita. La actividad cuenta con la colaboración de la Fundación Puerto de Ideas y el apoyo de SurCiencia, instituciones comprometidas con la divulgación científica y la promoción de espacios de encuentro entre la ciencia, la educación y la ciudadanía.
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