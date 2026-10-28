Festival de Cine de las Ideas (FECID) de la Provincia Cordillera

Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

Inauguración: jueves 29 de octubre – 19:30 horas en Centro Cultural Alcalde Juan Estay, Av. Eyzaguirre N.º 02115, Puente Alto.

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El Festival de Cine de las Ideas (FECID), celebra su vigésima edición. La ceremonia inaugural será el jueves 29 de octubre, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Alcalde Juan Estay (Av. Eyzaguirre N.º 02115, Puente Alto). Desde ese día y durante una semana, el público podrá participar en muestras, exhibiciones y conversatorios en las tres comunas de la Provincia Cordillera: Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

Nacido en 2006 en la zona sur de Santiago, FECID se ha consolidado como un espacio de reflexión y debate sobre temas sociales y culturales, con el cine como eje. Su apuesta ha sido acercar a las comunidades con relatos y miradas, que suelen circular principalmente en los centros urbanos, junto con promover la formación de nuevas audiencias en el territorio.

FECID nació como un sueño compartido, recuerda Esteban Valenzuela, director del festival. “Con más ideas que presupuesto, hace 20 años nos hicimos una pregunta muy simple, pero muy peligrosa: ¿y si hacemos un festival donde lo importante no sean las alfombras rojas, sino las ideas?”.

Dos décadas de cine en la Provincia Cordillera

A lo largo de su historia, FECID se ha convertido en una cita relevante para la comunidad y para realizadores de Chile y el extranjero. En su última edición recibió cerca de 650 cortometrajes de 23 países, entre ellos Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Chile.

El festival ha establecido vínculos con el Festival de Documentales Pintacanes, el Festival Corto Helvético al Femminile (Suiza), la Filmoteca del País Vasco (Kimuak) y la Cineteca Nacional de Chile, entre otras instituciones. También ha presentado retrospectivas dedicadas a cineastas chilenos como Juan Carlos Bustamante, Cristian Sánchez y Miguel Ángel Vidaurre.

La programación del festival se articula en cuatro líneas: una Competencia oficial que reúne cortometrajes profesionales nacionales e internacionales, obras de estudiantes de escuelas de cine, producciones escolares de la provincia y trabajos realizados por niñas, niños y jóvenes en juntas de vecinos; Muestras paralelas que incluyen retrospectivas de cineastas chilenos, El Otro Cine, Cine Local y Cine Accesible para todxs; Charlas y conversatorios con cineastas y profesionales del sector audiovisual; y Talleres de formación orientados a la alfabetización audiovisual de estudiantes y vecinos de las tres comunas.

Para esta edición está programado muestras en las tres comunas, tales como:

EL OTRO CINE: LA DEUDA (Chile, 66 min.) de Juan Carlos Mege. LES ENFANTS ROUGES (Los niños rojos) Túnez, 2024 y SOUDAN, SOUVIENS-TOI (Sudán, acuérdate) Francia, 2024.

CINE INCLUSIVO PARA TODAS Y TODOS: CLUSTER Y MANUEL GARCÍA, Una Historia en Tres canciones (Chile, 30 min.) de Soledad Silva y Paula Talloni y VIOLETA EXISTE (Chile, 75 min), de Rodrigo Avilés.

HOMENAJE A CARMEN BRITO: PUENTE ALTO 1941 (Chile, 36min.) de Jorge Cassis. Restauración de Carmen Brito y Fundación FECID.

CONVERSATORIO: MÚSICA Y CINE, CONVERSATORIO CON EL MÚSICO CARLOS CABEZAS.

La edición aniversario se realizará nuevamente sin financiamiento directo, gracias al compromiso del equipo, los auspiciadores y los colaboradores. “No es fácil hacer un festival en Chile durante 20 años; es más bien un acto de resistencia y de amor”, señala el director.

“FECID nunca quiso ser el festival más grande. Quiso ser el festival más necesario. Hoy, más que nunca, necesitamos ideas para enfrentar la desinformación, la crisis climática y la polarización. El cine sigue siendo nuestra mejor herramienta para ponernos en los zapatos del otro”, afirma el director Esteban Valenzuela.

La edición aniversario además rendirá homenaje a Carmen Brito, restauradora, montajista y docente. Brito restauró el documental Puente Alto 1941, de Jorge Cassis Saade, una pieza clave de la memoria audiovisual de la comuna. El reconocimiento destaca un oficio fundamental, aunque muchas veces poco visible, que permite preservar el patrimonio fílmico y acercarlo a nuevas generaciones.

FECID es organizado por Fundación FECID y Ojo Indiscreto Imagen y Sonido. Cuenta con el patrocinio de UNICEF, Cultura Puente Alto, la Municipalidad de Pirque, la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, la Embajada de España en Chile y AECID, el Centro Cultural José Victorino Lastarria y Bibliotecas Puente Alto. Auspician Undurraga, Segead, Caliterra y RIL editores; colabora Festhome. Son medios asociados Minka, Sour Magazine y El Otro Cine.