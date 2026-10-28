Festival Internacional de Jazz Maule

Teatro Regional del Maule y Teatro Municipal de Constitución.



Miércoles 28 de octubre al viernes 30 de octubre.

Entradas gratis AQUÍ.

El Festival Internacional de Jazz Maule llega a su cuarta versión con tres jornadas de conciertos, todas a las 19:30 horas, en el Teatro Regional del Maule (TRM), en Talca, y en el Teatro Municipal de Constitución.

Organizado por la Fundación Pro Desarrollo del Maule, el TRM y el Teatro Municipal de Constitución, el encuentro busca consolidarse como una plataforma de intercambio cultural entre la comunidad y la escena internacional del jazz. Cuenta con el auspicio de Hidromaule S.A. y el patrocinio de la Embajada de Alemania, la Embajada de Hungría y el Goethe-Institut.

Programación

La programación abre el miércoles 28 en el TRM con la Banda Instrumental del Conservatorio de Música de la Universidad de Talca, que reúne a jóvenes de la región. Seguirá el Federico Dannemann Trío, del guitarrista argentino radicado en Chile, que presentará su disco “Cuerda al aire”. El cierre estará a cargo de los bronces de la Golden Big Band, dirigidos por Ignacio Antoine, con el violonchelista alemán Olaf Niessing como solista en el Cello Konzert de Friedrich Gulda. Esa misma noche, en Constitución, se presentarán Vane Bravo Trío y Emily Wittbrodt Quartet, de Alemania.

El jueves 29, el TRM recibirá a Vane Bravo Trío y al cuarteto de Emily Wittbrodt, violonchelista y compositora radicada en Colonia que presentará parte de su proyecto Wearing Words. En Constitución, Federico Dannemann Trío contará con los saxofonistas Máté Balogh (Hungría) y Cristian Mendoza, y compartirá escenario con el Óscar Giunta Quartet. Giunta, baterista argentino con cuatro décadas de trayectoria y un Latin Grammy, ha tocado junto a figuras como Wayne Shorter, Herbie Hancock y Paquito D’Rivera.

El viernes 30, la Golden Big Band cerrará el festival en el TRM junto a Giunta y Balogh como invitados. En Constitución, disfrutarán de Maule Connection Quartet, formación creada especialmente para esta edición, estará liderado por Cristian Mendoza, saxofonista nacido en Talca y radicado en México desde 2005.

Carlos Díaz, director ejecutivo de la Fundación Pro Desarrollo del Maule, valoró la llegada a esta cuarta edición: “Alcanzar una cuarta edición del Festival Internacional de Jazz es un paso importante en su consolidación y refleja el compromiso de la Fundación y de la empresa Hidromaule S.A. con el fomento de la cultura y las artes, así como su apuesta por mantener iniciativas sostenibles en el tiempo, capaces de enriquecer la vida cultural del Maule y proyectarla a nivel nacional e internacional”.

Sobre la gratuidad y las dos sedes, Díaz afirmó: “El deseo es que las expresiones artísticas de calidad sean una oportunidad abierta, sin que el costo sea una barrera. […] Donde nuestros artistas locales puedan compartir escenario con músicos de trayectoria internacional. Llevar el festival a Talca y Constitución nos permite descentralizar la oferta cultural, contribuyendo a fortalecer la identidad regional y conectar al Maule con la escena artística internacional”.

Tras cuatro años, el proyecto ha ganado madurez, ha ampliado su oferta dentro de la región y ha contribuido a la formación de audiencias. Díaz extendió además una invitación: “La invitación es que el público del Maule o de otras regiones, integrado por familias, jóvenes y amantes del jazz se hagan parte de este gran encuentro cultural, que se sientan orgullosos de la calidad artística que llega a nuestra región […] Y a disfrutar y compartir en comunidad esta experiencia musical”.

Ariel Amigo, secretario ejecutivo del Teatro Regional del Maule, destacó el sentido que tiene el festival para la programación del teatro: “Jazz Maule nos permite abrir el escenario del TRM a una conversación entre músicos de distintas generaciones y países, y hacerlo junto a la comunidad. Para nosotros es especialmente significativo que nuestra Golden Big Band, el principal elenco de jazz de la región, comparta escenario con artistas internacionales como Óscar Giunta, Máté Balogh y Olaf Niessing, y que jóvenes de la Banda del Conservatorio de la Universidad de Talca abran la programación en un teatro que también es suyo. Llevar además el festival a Constitución es parte de nuestro compromiso con una oferta cultural que llegue a todo el Maule, y que sea gratuita para que cada persona pueda ser parte”.

El festival cuenta con Diario La Prensa como media partner y con la colaboración de Eco Hotel, Viña Terra Noble, AGA Transfer y la Universidad de Talca. El proyecto se financia con la Ley de Donaciones Culturales.