Exposición “Premoniciones” en Antofagasta

Galería de Balmaceda Arte Joven (BAJ), Arturo Prat 712, cuarto piso.



Lunes a viernes – 11:00 a 18:00 horas.

Hasta el 10 de diciembre.

Balmaceda Arte Joven (BAJ) Antofagasta presenta “Premoniciones”, muestra que forma parte de Balmaceda Visual 2026, circuito nacional bianual dedicado a las artes visuales contemporáneas. La exposición reúne el trabajo de Elena Muñoz, Dominique Toledo y Fabiana Angulo, tres artistas jóvenes seleccionadas mediante una convocatoria abierta a nivel nacional, cuyas propuestas dialogan con experiencias personales, memorias familiares y prácticas sociales presentes en sus territorios.

Bajo el eje curatorial “Tierras distópicas”, la muestra reúne obras que toman elementos de la vida cotidiana para explorar sus dimensiones culturales, políticas y sociales. A través de distintos formatos y materiales, las artistas transforman objetos, recuerdos y situaciones cercanas en propuestas visuales que abren nuevas lecturas sobre las formas de habitar y comprender el entorno.

La exposición contempla tres propuestas que abordan distintas dimensiones de la vida cotidiana. En “Latas Calientes”, Elena Muñoz presenta un videoarte en loop que muestra la fritura de masas que contienen autos de juguete, sometidos a un proceso caluroso que tensiona y deforma su materialidad. La escena remite a la fritura callejera y a dinámicas de consumo rápido, situándose en un contexto territorial marcado por la circulación de mercancías y la economía de la Zona Franca de Tarapacá.

Por su parte, “Economías Populares”, de Dominique Toledo, consiste en un tríptico realizado con tinta china sobre cartón. A partir de la memoria afectiva y la observación del comercio ambulante, la artista construye una representación visual de quienes recorren las calles de Iquique, vinculando experiencias personales con prácticas económicas y sociales presentes en la ciudad.

Finalmente, Fabiana Angulo presenta “Lo personal es político”, una obra de técnica mixta que combina óleo sobre madera, recipientes de arcilla y hojas de coca para abordar la práctica cultural del acullico. Inspirada en los recuerdos de su abuela, la propuesta conecta la memoria familiar con las dimensiones sociales y políticas que atraviesan esta tradición, poniendo en cuestión las perspectivas coloniales que han condicionado su reconocimiento cultural.

La llegada de “Premoniciones” a BAJ Antofagasta forma parte de una iniciativa nacional que reúne el trabajo de 50 jóvenes creadores de cinco regiones del país, a través de propuestas que exploran diversos lenguajes, formatos y soportes de las artes visuales contemporáneas. De esta manera, Balmaceda Visual busca contribuir a la difusión de nuevas generaciones de artistas, promover la diversidad de miradas y fortalecer la descentralización de la producción artística nacional.

“Estoy contenta de exponer en Antofagasta, me entusiasman mucho las instancias regionales y las cosas que pasan por afuera del circuito central del arte, sobre todo con estas temáticas que se sitúan y tienen que ver con el norte de chile y el desierto. Es mi primera vez en Antofagasta presentando mi trabajo, con compañeras que también son del norte y que cada una tiene una visión diferente, pero que a la vez son súper aterrizadas con lo que pasa aquí”, comentó Elena Múñoz, artista expositora de Balmaceda Visual 2026.

Asimismo, Jorge Wittwer, director regional de Balmaceda Arte Joven en Antofagasta, señala que “para Balmaceda Arte Joven es fundamental generar espacios que permitan visibilizar el trabajo de artistas jóvenes y acercar sus propuestas a la comunidad. La llegada de ‘Premoniciones’ a Antofagasta nos permite formar parte de un circuito nacional que promueve la diversidad de miradas y la circulación de las artes visuales contemporáneas. Además, las obras que componen esta exposición abordan experiencias personales y temáticas sociales y culturales que nos invitan a observar nuestro entorno desde nuevas perspectivas”.