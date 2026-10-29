Técnico de Alexis barrió con él y sus compañeros tras pésimo partido del CF Montréal

El delantero chileno del CF Montréal, Alexis Sánchez, fue blanco de críticas por parte de su entrenador, Philippe Eullaffroy.

Los ataques no se circunscriben a Alexis, sino a todo el plantel del club, colista de su grupo de la Major League Soccer. Esto, luego de perder por 4-0 ante el Charlotte, con tres goles en los últimos 30 minutos.

Las críticas de Eullaffroy apuntaron particularmente a los que ingresaron en el segundo tiempo, cuando el partido iba apenas 1-0 en contra. El atacante nacional ingresó al 63′, cuatro minutos antes del 2-0.

“Los jugadores que entraron fueron muy decepcionantes; salvo quizás Olger Escobar, el resto no nos ayudó. Más bien, lastraron al equipo y, al final, esto deja un sabor muy amargo”, indicaron medios canadienses especializados en deporte.

“Viendo cómo fue la primera parte, realmente había margen para lograr otro resultado. Los últimos 30 minutos fueron vergonzosos”, lamentó el técnico galo.

Visiblemente molesto, el entrenador aseveró que “hay quienes están totalmente metidos en el partido, mientras que otros parecen estar ya en otra parte. Ese es el primer punto; el segundo es que la confianza no es muy alta. Cuando las cosas no salen bien, hay jugadores que se rinden antes que otros”.

“De los cuatro goles, regalamos tres al rival debido a errores individuales. Los últimos 30 minutos fueron un desastre”, recalcó.