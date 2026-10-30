Documental “Cobija” de Pamela Pequeño

Sala de Cine de Ñuñoa, Av. Irarrázaval 4055, Ñuñoa.

Viernes 30 de octubre – 19:00 horas.

¿Qué ocurre en un lugar donde el tiempo transcurre de otra manera? Esa es una de las preguntas que atraviesa Cobija, documental dirigido por Pamela Pequeño.

La película tendrá funciones el viernes 30 de octubre en Sala de Cine de Ñuñoa, a las 19:00 horas y el miércoles 4 de noviembre, en Sala K, a las 19:30 horas, como parte del recorrido que el documental desarrolla desde su estreno internacional en Cinélatino Rencontres de Toulouse, Francia.

Cobija fue alguna vez un importante puerto de Bolivia en el Pacífico. Hoy es una pequeña localidad de la costa de la Región de Antofagasta donde pescadores y habitantes conviven con los vestigios de un pasado atravesado por pueblos originarios, migraciones, terremotos, aluviones y sucesivos períodos de auge y abandono.

Te podría interesar:

En ese territorio ubicado en pleno desierto de Atacama, Pamela Pequeño construye un relato en el que el cotidiano de sus habitantes, los testimonios y el paisaje nos hablan de un tiempo radicalmente distinto al ritmo de las ciudades. Donde conviven realidad y misterio como parte del habitar.

La relación de la directora con Cobija comenzó mucho antes de la película. Pequeño pasó parte de su infancia en esas costas y años después regresó para registrar un territorio que había quedado ligado a su propia historia.

“La película nace de esa exploración y de querer documentar este lugar que formó mi imaginario”, explica la realizadora.

El filme propone así un viaje de regreso al lugar de la infancia donde por momentos, se diluyen los límites de realidad, mito y fantasía. Fotografías, voces, ruinas del pasado e imágenes filmadas en Súper 8 se entrecruzan para observar una comunidad donde la relación con el mar y la muerte adquiere un significado único y diferente.

Tras su paso por Cinélatino Rencontres de Toulouse y distintas exhibiciones en festivales en Chile, el estreno en Santiago abre una nueva etapa en el recorrido de la película, que contempla además uno de sus hitos centrales: su exhibición en el propio territorio de Cobija, donde fue filmada.

FUNCIONES EN SANTIAGO

Fecha: viernes 30 de octubre

Hora: 19:00 horas

Lugar: Sala de Cine de Ñuñoa. Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 19:30 horas

Lugar: Sala K