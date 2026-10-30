A cuatro días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el Partido Demócrata se perfila como favorito para recuperar el control de la Cámara de Representantes y podría alcanzar su mayor representación parlamentaria desde 2009, según las últimas proyecciones de The Cook Political Report.

El centro de análisis electoral estima que los demócratas podrían obtener entre 227 y 240 escaños en la Cámara Baja, superando los 218 necesarios para alcanzar la mayoría.

Durante las últimas semanas, el organismo ha modificado sus pronósticos en decenas de distritos a favor de los candidatos demócratas. Su evaluación actual sitúa más de 218 escaños en categorías que van desde una ligera ventaja demócrata hasta contiendas más claramente favorables a ese partido.

De confirmarse las proyecciones en las elecciones del próximo martes, los demócratas conseguirían su mayor representación en la Cámara desde el inicio de la presidencia de Barack Obama.

Aunque el resultado previsto quedaría por debajo de los 257 escaños que alcanzaron tras las elecciones de 2008, representaría su mejor desempeño en 18 años.

Uno de los factores identificados por The Cook Political Report es el debilitamiento del respaldo al presidente Donald Trump.

Según el análisis, su índice de aprobación se encuentra por debajo de lo esperado incluso en distritos tradicionalmente republicanos, incluidos algunos donde el mandatario obtuvo victorias cómodas durante las elecciones presidenciales de 2024.

Ese escenario ha favorecido las perspectivas demócratas en contiendas que anteriormente parecían más seguras para el oficialismo.

Se trata del segundo informe de The Cook Political Report que anticipa una victoria demócrata en la Cámara de Representantes, en línea con buena parte de las encuestas publicadas durante la recta final de la campaña.

Las proyecciones del agregador electoral Decision Desk HQ también apuntan en esa dirección.

Según sus estimaciones, los demócratas tienen un 80% de probabilidades de recuperar la Cámara Baja, tres puntos porcentuales más que hace una semana.

La disputa por el Senado, en cambio, presenta un escenario más estrecho, con varias contiendas que podrían definir el equilibrio de fuerzas.

Entre los estados considerados decisivos figuran Kansas, Iowa, Maine, Texas, Ohio, Alaska y Michigan.

Pese a la mayor incertidumbre, Decision Desk HQ estima que los demócratas tienen un 60% de probabilidades de hacerse con el control del Senado, cuatro puntos porcentuales más que en su medición anterior.

Las elecciones del próximo martes renovarán la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los cien puestos del Senado.

Además, se elegirán gobernadores en 36 estados y numerosos cargos locales.

Los resultados determinarán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump y la capacidad de su administración para avanzar en su agenda legislativa, en un escenario donde las encuestas anticipan un fortalecimiento de la oposición demócrata.