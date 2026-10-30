Silva reconoce que publicó video apuntando a Rabat sin consultar previamente con el ministro

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, reconoció este viernes que publicó sin consultar previamente al ministro Fernando Rabat el video en que explicó su participación en las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, registro que generó cuestionamientos por su intento de deslindar responsabilidades.

“No estimé necesario consultarlo con el ministro”, afirmó Silva al ser consultado por la coordinación con el titular de Justicia antes de difundir la grabación.

El video, publicado la noche del jueves, abordaba la controversia por los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores. En él, Silva reconoció la indignación provocada por las decisiones y explicó por qué su firma aparece en algunos documentos.

“Ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”, sostuvo en el registro.

El subsecretario también explicó que, cuando le corresponde subrogar al ministro de Justicia, firma los decretos aplicando el criterio establecido por el propio Rabat.

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos en medio de la crisis que enfrenta la cartera, particularmente por la forma en que Silva abordó públicamente su responsabilidad en las decisiones.

Este viernes, el exconvencional defendió la publicación y aseguró que su propósito fue exclusivamente informativo. “Quiero explicar que la finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento. Ese fue el único propósito del video que subimos anoche: informar a la ciudadanía sobre una materia en la que existe un gran desconocimiento”, señaló.

Respecto de la ausencia de una consulta previa a Rabat, Silva sostuvo que el contenido no incorporaba antecedentes distintos de los que el ministro había entregado durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados el miércoles.

Según explicó, la única información adicional fue la relacionada con las circunstancias en que el subsecretario debe suscribir decretos en calidad de ministro subrogante. “Lo único que yo agregué fue la explicación de por qué el subsecretario firma, en algunos casos, este tipo de decretos”, afirmó.

Pese a haber difundido el video sin consultar al secretario de Estado, Silva descartó que sus declaraciones impliquen un distanciamiento en el trabajo de ambas autoridades. “Con el ministro hemos estado trabajando estrechamente desde el primer día que asumimos en el ministerio y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Las explicaciones del subsecretario se conocieron después de una reunión que sostuvo junto a Rabat con la presidenta del Senado, Paulina Núñez.