Feria del Libro y el Cómic de Cerro Navia

Parque Mapocho Río de la comuna de Cerro Navia, Av. La Estrella con Costanera Sur, acceso 20, Parquemet.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre – 11:00 a 20:00 horas.

Cómics, Halloween y espectáculos familiares se toman el Parque Mapocho Río de Cerro Navia con entrada liberada.

En su quinta versión, la Feria del Libro y el Cómic combina literatura, historietas, arte, danza, folclore y ciencia con más de 50 stands, en un evento para toda la familia. Además, con motivo de Halloween los invita a venir disfrazados, esperando una asistencia de más de 7000 personas.

La FLIC 2026 contará con más de 40 editoriales, 15 stand científicos, librerías y comiquerías, con presentaciones de libros, obras de teatro, talleres de danza y zona de ciencias.